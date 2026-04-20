El 1er Mate Literario 2026 invita a celebrar nuestra lengua en la Biblioteca



El próximo viernes 24 de abril, a partir de las 20:00 hs, las puertas de la Biblioteca se abrirán para dar paso al 1er Mate Literario 2026, un evento que busca fusionar la tradición del encuentro con la pasión por las letras.



La propuesta central de la noche girará en torno a una lectura dramatizada, seguida de una actividad interactiva diseñada para que el público participe activamente de la experiencia cultural.



Además, en una buena idea que busca fomentar la generosidad y el intercambio literario, se propuso que que cada asistente lleve un ejemplar propio para regalar y, a cambio, pueda llevarse un libro.

Esta celebración cobra un significado especial al realizarse en la semana del Día del Idioma. Esta fecha rinde homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, el máximo exponente de las letras hispanas, quien falleció un 23 de abril.



Con la promesa de que será una velada enriquecedora, los organizadores invitan a todos los vecinos a sumarse con su mate para compartir un momento donde la palabra será la verdadera protagonista. Va a estar bueno y, sin duda, te va a gustar.