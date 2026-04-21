Roberto Romani relata el aterrizaje de Saint-Exupéry en Entre Ríos: su nuevo libro ya llegó a Larroque

La historia del Castillo San Carlos suma un nuevo capítulo con la salida de "San Carlos, un castillo de leyenda", la última obra de Roberto Romani editada por la Editorial de Entre Ríos. 
LOCALES21/04/2026--
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A través de sus redes sociales, Romani difundió un fragmento que recrea el 27 de octubre de 1929. Aquella tarde, el motor de un avión interrumpió la calma costera para aterrizar de emergencia en un campo vecino, luego de que una rueda se trabara en una vizcachera.

El relato recupera un diálogo curioso: las hijas de los dueños de casa se acercaron a caballo y comentaron en francés la falta de pericia del piloto, sin imaginar que el aviador les respondería en su propio idioma.

Ese encuentro fortuito fue el inicio de una relación que Saint-Exupéry transformaría años después en literatura universal. Romani describe cómo el "corazón viajero" del autor de El Principito quedó marcado por la hospitalidad del palacio y el verde de las lomadas.

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En este trabajo, el autor reconstruye el vínculo entre el paisaje entrerriano y el célebre aviador francés Antoine de Saint-Exupéry.


Para los lectores locales, el libro ya está disponible en Larroque en Librería Edigraf. También se puede conseguir en puntos de venta de Paraná, Gualeguaychú, Colón y Gualeguay.

La obra invita a redescubrir un episodio real que sitúa a nuestra provincia como escenario fundamental en la vida de uno de los escritores más importantes del siglo XX.

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