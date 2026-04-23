Nuevas autoridades en la Comisaría de Larroque: Juan Herlein asumió la jefatura



Durante el encuentro, del que participó el secretario de Gobierno Eduardo De Zan, se presentó formalmente al comisario Juan Herlein como nuevo jefe de la Comisaría de Larroque, quien trabajará junto al subcomisario Adrián Sorhobigarat.

La reunión sirvió para ratificar el compromiso de trabajo conjunto entre el municipio y la fuerza de seguridad. Los funcionarios locales dialogaron con el jefe departamental, Comisario Mayor Ramiro Urroz-Denaday, y el subjefe Comisario Inspector Mauricio Oscar Asler, sobre la importancia de profundizar las tareas de prevención y vigilancia para llevar tranquilidad a los vecinos.

Juan Herlein llega a este cargo con una trayectoria consolidada en el departamento Gualeguaychú. Su antecedente más reciente es la jefatura de la Comisaría de Pueblo Belgrano, sumado a una etapa previa como segundo jefe en la Comisaría Tercera de la ciudad cabecera. Además, su paso por unidades operativas como el Comando Radioeléctrico le otorga una formación volcada a la respuesta rápida y la presencia policial efectiva en la calle.

La designación de un oficial con experiencia en la realidad regional apunta a dar continuidad a las políticas preventivas y a responder con agilidad a las demandas de la comunidad larroquense.