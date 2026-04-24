El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos para el domingo

En el sur entrerriano el cambio de condiciones empezará a sentirse con fuerza después de un sábado que todavía mantendrá temperaturas agradables, con una máxima de 23°C y cielo mayormente nublado.



La situación climática dará una vuelta de página el domingo 26, ya que para esa jornada se esperan lluvias aisladas durante la mañana y un marcado incremento en la velocidad del viento proveniente del sector sudoeste.



Según los datos del SMN, el viento constante soplará a velocidades de entre 35 y 50 km/h, pero hacia la tarde y noche del domingo, las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 69 km/h en la zona urbana, aunque en áreas abiertas de los departamentos bajo alerta el impacto podría ser superior.



Este ingreso de aire frío provocará un descenso térmico notable para el inicio de la semana. El lunes 27 arrancará con una temperatura mínima de apenas 7°C, dejando atrás la humedad y las nubes para dar paso a un cielo despejado, pero bajo un clima mucho más invernal.



