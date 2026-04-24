Brindarán un taller sobre comunicación audiovisual en Larroque



El taller está destinado a todas aquellas personas que quieran comunicar algo en sus redes sociales mediante la publicación de videos. Se dictará el sábado 9 de mayo, de 9:00 a 12:00 en la Sala de Reuniones "María Esther de Miguel”, ubicada e. 25 de Mayo Nº 266 (planta alta).



"Hasta hace no muchos años, hablarle a los demás a través de una cámara era un desafío que solo teníamos quienes trabajamos en televisión", observó Sabina Melchiori, quien trabaja como cronista de exteriores para Canal 9 Litoral desde hace 10 años, y agregó: "Hoy, eso cambió, al 80 por ciento de la comunicación en Internet es audiovisual y cada vez más personas buscan comunicar a través de videos en las redes sociales".



El objetivo de esta capacitación intensiva es aprender lo elemental del lenguaje audiovisual y ponerlo en práctica. La actividad es arancelada y requiere inscripción previa (3446 623013).



Hasta el momento, este taller se ha realizado en Gualeguaychú, en 4 oportunidades, en Gualeguay y en Aldea San Antonio. Lo han tomado profesionales de la salud, comerciantes, docentes, comunicadores, prestadores turísticos y emprendedores. Tiene 3 horas de duración, con una pausa de 15 minutos para tomar café o comer algo rico.



