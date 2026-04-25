Central y Sportivo exponen su buen momento como visitantes



Por el Torneo Apertura "Luis Cuya Gauna", Sportivo Larroque tendrá un compromiso de cuidado frente a Black River. El equipo de la "V azulada" se trasladará hasta el Estadio Vicente Tongo Procura para medir fuerzas con el conjunto rionegrino.

El arranque del equipo larroquense es positivo: Disputadas tres fechas lidera la tabla de posiciones con 7 unidades, compartiendo la cima con Sporting, manteniendo un invicto que lo posiciona como el rival a batir en el ascenso.



En frente estará Black River, que llega a mitad de tabla con 4 puntos y la urgencia de ganar en su casa para no quedar lejos de la pelea principal. Una victoria de Sportivo este domingo significaría un golpe de autoridad para empezar a cortarse solo en lo más alto.

La actividad en cancha de Black River comenzará a las 13:45 con la Sub-23, mientras que el partido de Primera División arrancará a las 16:00.

Central Larroque y una parada brava en Urdinarrain

En lo que respecta al Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" de la Divisional A, Central Larroque afrontará uno de los duelos más exigentes del calendario. El equipo dirigido por Mauricio Londra visitará a Juventud Urdinarrain en el Estadio Juan Jorge Stauber.





Ignacio Valdéz. Foto: Maga Escalante

El Rojo llega con el ánimo por las nubes luego de la goleada 4 a 0 sobre Camioneros, resultado que lo dejó como único escolta con 7 puntos, a solo dos del líder Juventud Unida (9). El desafío del domingo será doble, ya que Juventud Urdinarrain, aunque hoy marcha con 4 unidades en una posición expectante, es siempre un rival de jerarquía que se hace fuerte en su estadio. Central sabe que traerse los tres puntos de la ciudad vecina es clave para presionar al puntero y consolidar sus aspiraciones al título.

La jornada en Urdinarrain mantendrá el esquema de horarios habitual: los juveniles de la Sub-23 jugarán a las 13:45 y el partido principal de Primera División se pondrá en marcha a las 16:00.