Ya funcionan los nuevos surtidores de la YPF de Larroque que dará lugar a la etapa final de la obra



Hoy se vive un día histórico en Larroque con la puesta en marcha de los nuevos surtidores en la estación de servicio de la familia Carboni. Cerca de las 13:30, los playeros empezaron a despachar combustible en las flamantes islas de carga.



La noticia más importante es que ya se encuentra todo en funcionamiento, incluyendo los surtidores para vehículos pesados. Con estas instalaciones, la estación vuelve a ofrecer la línea completa de productos YPF. Después de tres años, se incorporó nuevamente la Infinia Nafta, por lo que ahora los usuarios disponen de las cuatro variedades: Súper, Infinia Nafta, Diesel 500 e Infinia Diesel.

El cambio del sistema anterior al actual llevó un tiempo de espera debido a algunas complicaciones en la configuración técnica de los equipos nuevos, lo que generó filas de vehículos durante el arranque. Según explicó Andrea Otero, integrante del equipo que ha trabajado en la nueva organización de la empresa, los técnicos fueron solucionando imprevistos en los surtidores para dejar el sistema operativo hoy mismo.





Demolición y futuro edificio

Con los surtidores ya operativos para autos y camiones, se puede seguir con el resto de la obra civil. El paso siguiente será la demolición del edificio de la vieja estación para dar lugar a una estructura nueva que tendrá todos los servicios de YPF Full. El objetivo es que el lugar sea un punto de encuentro moderno para los vecinos y quienes pasan por Larroque.

Sobre los tiempos de terminación, no se fijaron fechas exactas, ya que el ritmo de la construcción dependerá de la dinámica de una obra de este tamaño y de las condiciones financieras necesarias para dar conclusión al proyecto

Con la apuesta de la cuarta generación de la familia Carboni al frente del emprendimiento, visivilizada en Pablo Carboni y su hija Florencia, y con un gran equipo de gente valiosa detrás, la Nueva YPF contribuirá a remosar la imagen de progreso de la ciudad, nada menos que en su puerta de entrada. El uso de mano de obra y profesionales de la ciudad, le agrega aún más valor y habla del compromiso con el desarrollo local.