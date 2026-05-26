Sportivo cayó en el Santángelo y Central empató en el último suspiro

Sportivo en su cancha: Foto de Magalí Escalante.



El finde largo patrio llenó de actividades a la ciudad y hasta el fútbol tuvo sobreoferta en larroque con los dos clubes jugando en casa, aunque en ninguno de los casos las hinchadas locales pudieron celebrar del todo.



El domingo, por el torneo de ascenso, Sportivo Larroque no pudo hacer fuerte su localía en el estadio Víctor Santángelo y terminó con las manos vacías ante Defensores del Sur, uno de los animadores principales de la categoría. En Primera División, el elenco azul y blanco cayó derrotado por 2 a 1 en un trámite sumamente disputado. El gol de Sportivo fue obra de Mario Dalmon, mientras que para la visita anotaron Emiliano Folmer y Daniel Robles.





Dalmón, goleador de Sportivo. Foto de Magalí Escalante.

A pesar de este paso en falso, la campaña de la Primera de Sportivo en la Divisional B sigue siendo muy digna de destacar, ubicándose en el tercer escalón de las posiciones con 16 puntos, los mismos que su verdugo del domingo y a solo tres del puntero, Sporting.

En lo que respecta a la Sub 23, la tarde también fue cuesta arriba para el local, que terminó goleado por 3 a 0 ante el combinado sureño, que manda con autoridad en el campeonato menor. Tras este resultado, la reserva de Sportivo se ubica en la mitad de la tabla con 11 puntos, buscando regularidad para prenderse nuevamente en los puestos de vanguardia de la categoría.





Central Larroque. Foto de Magalí Escalante.





En la División A, Central Larroque protagonizó un encuentro electrizante ante Deportivo Urdinarrain. Bajo el arbitraje de Ruben Rematal, el conjunto rojo sumó una unidad al igualar 2 a 2. Lo emotivo del resultado, que puso un poco de justicia, fue que el local remontó la cuesta arriba en los últimos minutos del partido, luego de ir abajo por los goles convertidos por parte del conjunto visitante por medio de Exequiel Perez en el cierre del promer tiempo y David Tellechea a los 21 del complemento. Alexis Izaguirre a los 40 y Lautaro Viale en tiempo de descuento sellaron la paridad.

Con este resultado, el primer equipo conducido por Londra se acomoda en la cuarta posición de la tabla general con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. La distancia con el líder, Juventud Unida, se estiró a doce unidades.

La gran alegría de la jornada para la institución llegó por el lado de la Sub 23. Los gurises de la categoría menor ratificaron su excelente presente con un contundente triunfo por 3 a 1 sobre Deportivo Urdinarrain, con goles convertidos por Ignacio Valdez, Tiziano Zapata y Santiago Menescardi. Esta victoria posiciona al Sub 23 de Central como el único escolta del puntero en su división, sumando 17 unidades y quedando a tan solo un punto del liderazgo.