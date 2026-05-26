El encuentro Multimarcas Expo Tuning tuvo una muy buena primer edición



Rugido de escapes, brillo de carrocerías, aroma a combustible (y a fritos), cubiertas radiantes, sonidos de motores antiguos y música; el parque de la estación se convirtió el fin de semana en el espacio ideal para la curiosidad y la admiración y un lindo pasatiempo para además, ser solidario con los Bomberos larroquensenses.









Esto último fue el eje de la convocatoria en tiempos en que no es sencillo sostener una institución que suele tener gastos operativos altos, y que pone en juego su capital más alto: nada menos que la vida de sus componentes.



Por eso es que desde la Comisión Directiva de la institución destacaron el movimiento económico que generó la propuesta, que benefició de forma directa a los emprendedores y puestos gastronómicos instalados en el predio. La cantina trabajó a ritmo sostenido y las tortas fritas se convirtieron en las estrellas indiscutidas del fin de semana, agotándose ante la demanda constante del público.





Si bien los organizadores señalaron que la recaudación final no fue excesiva, remarcaron que el dinero obtenido resulta vital para solventar los gastos de los próximos meses, los cuales afrontan diariamente a pulmón. El encuentro significó además un debut absoluto para la actual gestión en la planificación de eventos de magnitud.







El trabajo articulado entre la comisión y el cuerpo activo de bomberos fue uno de los puntos más altos de la experiencia, que compartieron tareas codo a codo, dividiendo responsabilidades logísticas y haciendo que el espíritu de equipo vaya resolviendo cada imprevisto sobre la marcha.

A través de un comunicado, las autoridades del cuartel expresaron un profundo agradecimiento a los sponsors, expositores, colaboradores y a cada vecino que sumó su granito de arena, ya sea comprando una rifa o aportando en las urnas.









Asimismo, con una mirada autocrítica, pidieron disculpas por los detalles que no salieron de forma perfecta y por eso tomarán cada sugerencia como un aprendizaje para la próxima edición.