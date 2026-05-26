La posibilidad de nieblas durante la mañana sigue vigente al menos hasta el miércoles





El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta violeta por la presencia de densas nieblas y neblinas que afectan la visibilidad en varias provincias del país, principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la región del AMBA. Este fenómeno meteorológico provocó este madrugada y hasta casi el mediodía severas complicaciones en el transporte, incluyendo demoras y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Ezeiza. además de múltiples choques en rutas y autopistas debido a la drástica reducción de la visión.

Una de las postales más impactantes de la jornada fue capturada en el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo. Una espectacular toma aérea obtenida por el dron de diario LA NACION muestra las imponentes torres del puente suspendido emergiendo de manera cinematográfica por encima de un espeso y compacto colchón de niebla que cubre por completo el río Paraná.



La imagen, que asemeja la vista desde la ventanilla de un avión en pleno vuelo, ilustra la gravedad de la situación en este nexo vial clave que une la provincia de Buenos Aires con la región mesopotámica.

A raíz de este fenómeno, las autoridades viales dispusieron un corte total con tránsito asistido cada 20 minutos entre el complejo Zárate-Brazo Largo e Ibicuy, afectando especialmente la circulación entre los kilómetros 85 y 119 de la traza.



