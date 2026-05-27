Hoy habrá una campaña de concientización sobre la hipertensión en las glorietas





Esta iniciativa busca acercar a los vecinos herramientas clave para el cuidado cardiovascular, en un escenario donde las estadísticas locales y nacionales generan preocupación. En Argentina, la enfermedad afecta a uno de cada tres adultos, y un alto porcentaje de quienes la padecen no lo sabe.



Como es una afección que casi nunca presenta síntomas, la falta de un diagnóstico a tiempo suele provocar daños graves en órganos vitales como el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos, además de aumentar el riesgo de sufrir un ACV o un infarto.

Los vecinos que van al lugar acceden de forma directa y sin costo a controles de tensión arterial a cargo de profesionales. El encuentro también ofrece un espacio de educación alimentaria y una degustación saludable, armada para demostrar en la práctica cómo mejorar los hábitos de todos los días.

Los especialistas de las tres instituciones organizadoras remarcan que adoptar medidas de cuidado básicas resulta fundamental para mantener la presión controlada. Recomiendan bajar el consumo de sal, sumar actividad física la mayoría de los días, dejar el pucho y el alcohol, y seguir de manera estricta los tratamientos médicos en el caso de los pacientes ya diagnosticados.