La Jornada sobre Hipertensión Arterial se reprogramó para este jueves en las glorietas



El encuentro impulsado por el Area de Salud de la Municipalidad de Larroque y el Hispital San Isidro Labrador, se va a llevar a cabo este jueves 4 de junio, de 10 a 12 horas, en el espacio de las glorietas, ubicado en la intersección de la Avenida General Urquiza y San Martín.

La actividad está pensada para que los vecinos puedan hacerse controles de tensión arterial, recibir educación alimentaria y nutricional de la mano de profesionales, y participar de una degustación saludable.



La hipertensión suele ser una enfermedad silenciosa que no presenta síntomas evidentes pero puede afectar seriamente el organismo si no se detecta a tiempo.