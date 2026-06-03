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La Jornada sobre Hipertensión Arterial se reprogramó para este jueves en las glorietas
LOCALES03/06/2026-
La Municipalidad reprogramó la Jornada sobre Hipertensión Arterial, una iniciativa gratuita de concientización y prevención que busca acercar herramientas clave a los vecinos para cuidar la salud cardiovascular.
El encuentro impulsado por el Area de Salud de la Municipalidad de Larroque y el Hispital San Isidro Labrador, se va a llevar a cabo este jueves 4 de junio, de 10 a 12 horas, en el espacio de las glorietas, ubicado en la intersección de la Avenida General Urquiza y San Martín.
La actividad está pensada para que los vecinos puedan hacerse controles de tensión arterial, recibir educación alimentaria y nutricional de la mano de profesionales, y participar de una degustación saludable.
La hipertensión suele ser una enfermedad silenciosa que no presenta síntomas evidentes pero puede afectar seriamente el organismo si no se detecta a tiempo.
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La Municipalidad de Larroque, junto al Hospital San Isidro Labrador y el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard, realizan una jornada gratuita de concientización y prevención de la hipertensión arterial (HTA). La actividad se desarrolla entre las 10 y las 12 horas en la intersección de Avenida General Urquiza y San Martín.
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