La Jornada sobre Hipertensión Arterial se reprogramó para este jueves en las glorietas

La Municipalidad reprogramó la Jornada sobre Hipertensión Arterial, una iniciativa gratuita de concientización y prevención que busca acercar herramientas clave a los vecinos para cuidar la salud cardiovascular.
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El encuentro impulsado por el Area de Salud de la Municipalidad de Larroque y el Hispital San Isidro Labrador, se va a llevar a cabo este jueves 4 de junio, de 10 a 12 horas, en el espacio de las glorietas, ubicado en la intersección de la Avenida General Urquiza y San Martín.

La actividad está pensada para que los vecinos puedan hacerse controles de tensión arterial, recibir educación alimentaria y nutricional de la mano de profesionales, y participar de una degustación saludable. 

La hipertensión suele ser una enfermedad silenciosa que no presenta síntomas evidentes pero puede afectar seriamente el organismo si no se detecta a tiempo.

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