Anuncian lluvias y un marcado descenso de temperatura en Entre Ríos

Después de un mayo prácticamente seco y diez días seguidos marcados por el cielo gris, la humedad extrema y los bancos de niebla que complicaron la visibilidad en las rutas de la región, el tiempo empieza a cambiar en la provincia. El ingreso de un frente frío traerá  precipitaciones y luego descenso térmico.
LOCALES03/06/2026--
Sin_título-1R1C1 (40)


El quiebre meteorológico comenzará a gestarse a partir de este jueves 4 de junio, cuando un frente proveniente del sur avance sobre la región central del país. Si bien las primeras tormentas fuertes impactarán inicialmente en Córdoba y Buenos Aires, el panorama inestable se irá trasladando hacia el Litoral con el correr de las horas.

Para Entre Ríos, el momento clave llegará durante el fin de semana, con lluvias y tormentas dispersas que afectarán el sur de la provincia y zonas aledañas, especialmente el domingo. Se prevé que el agua acumulada ayude a recuperar la humedad en los perfiles de la tierra, tras varias semanas sin lluvias, justo en un momento clave para la actividad agrícola regional.

Hacia el domingo, el sistema de mal tiempo se desplazará hacia el norte de la provincia de camino al resto del Litoral, dejando atrás las precipitaciones pero abriéndole la puerta a una masa de aire mucho más fría. De cara a la próxima semana, se sentirá un bajón térmico importante que marcaría el retorno de  algunas heladas intensas hacia el siguiente fin de semana.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
Sin_título-17R1C1 (6)

Estornino pinto, la plaga que viene

-
LOCALES27/05/2026
Aún no se ven muchos ejemplares en la zona, pero ya se registra la aparición de los primeros nidos en la planta urbana de Larroque. En grandes bandadas provocan daños en el trigo, el maíz y los feedlots, además de desplazar a especies autóctonas como el hornero.

berardo21

Lo más visto
WhatsApp Image 2026-05-29 at 12.21.31 PM

Banco Entre Ríos estará en Agroactiva 2026 con una propuesta financiera muy competitiva para impulsar al campo y la producción

-
PRODUCCION29/05/2026
El Banco Entre Ríos participará de una nueva edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, donde presentará una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios diseñada especialmente para acompañar el crecimiento del agro y la producción entrerriana.
Sin_título-1R1C1 (40)

Anuncian lluvias y un marcado descenso de temperatura en Entre Ríos

-
LOCALES03/06/2026
Después de un mayo prácticamente seco y diez días seguidos marcados por el cielo gris, la humedad extrema y los bancos de niebla que complicaron la visibilidad en las rutas de la región, el tiempo empieza a cambiar en la provincia. El ingreso de un frente frío traerá  precipitaciones y luego descenso térmico.

690x690

kioscolaplaza