Anuncian lluvias y un marcado descenso de temperatura en Entre Ríos



El quiebre meteorológico comenzará a gestarse a partir de este jueves 4 de junio, cuando un frente proveniente del sur avance sobre la región central del país. Si bien las primeras tormentas fuertes impactarán inicialmente en Córdoba y Buenos Aires, el panorama inestable se irá trasladando hacia el Litoral con el correr de las horas.

Para Entre Ríos, el momento clave llegará durante el fin de semana, con lluvias y tormentas dispersas que afectarán el sur de la provincia y zonas aledañas, especialmente el domingo. Se prevé que el agua acumulada ayude a recuperar la humedad en los perfiles de la tierra, tras varias semanas sin lluvias, justo en un momento clave para la actividad agrícola regional.

Hacia el domingo, el sistema de mal tiempo se desplazará hacia el norte de la provincia de camino al resto del Litoral, dejando atrás las precipitaciones pero abriéndole la puerta a una masa de aire mucho más fría. De cara a la próxima semana, se sentirá un bajón térmico importante que marcaría el retorno de algunas heladas intensas hacia el siguiente fin de semana.