Larroque se suma al Octubre Rosa con una caminata y una charla de concientización

El Centro de Salud de Larroque convocó a los vecinos a participar de las actividades programadas para este miércoles 21 de octubre en el marco del programa Octubre Rosa, con el objetivo de promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.



La jornada organizada desde la subsecretaria de Desarrollo Humano y el Área de Salud de la municipalidad de Larroque comenzará a las 17 horas con la habitual caminata comunitaria, cuyo punto de encuentro será la Plaza San Martín. Desde allí, los asistentes realizarán un recorrido por distintas calles de la ciudad hasta arribar al Salón Héctor "Pirincho" Lonardi. Desde la repartición municipal invitaron a la población a sumarse vistiendo al menos una prenda rosa para dar visibilidad a la causa.

Posteriormente, a las 18:30 horas, la actividad se traslada al interior del Salón Lonardi, donde la médica especialista en ginecología Flavia Mazzoni ofrecerá una charla informativa sobre la importancia de los controles periódicos y el diagnóstico precoz.



"informarse y realizar los controles correspondientes son pasos fundamentales para cuidar nuestra salud" publicó en redes el centro de salud Dr. Santiago Bougnard.