Larroque conmemoró Octubre Rosa con una caminata y una charla sobre prevención y detección temprana

La actividad comenzó a las 17 horas con una caminata que partió desde la Plaza San Martín y recorrió distintas calles de la ciudad: Las Heras, 25 de Mayo, Presidente Perón, Baudilio Iglesias y Tomás de Rocamora, hasta llegar al Salón Héctor “Pirincho” Lonardi.



Posteriormente, de 18:30 a 19:30 horas, se realizó una charla informativa sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama, a cargo de la Dra. Flavia Mazzoni, especialista en Ginecología, quien brindó información y herramientas para promover el cuidado de la salud y la importancia de realizar los controles médicos correspondientes.



Del encuentro también participó el grupo solidario Cascos Fríos, de la ciudad de Gualeguaychú, que acompañó esta iniciativa de concientización y compromiso comunitario.









La jornada fue organizada por la Municipalidad de Larroque, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y el Área de Salud, y contó con la participación de vecinos y vecinas que se sumaron a esta propuesta de promoción de la salud.



A través de estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con la prevención, la información y la promoción de hábitos de cuidado, destacando la importancia de la detección temprana y de los controles médicos periódicos en la lucha contra el cáncer de mama.