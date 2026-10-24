Larroque vibrará con una nueva edición del Encuentro Coral "Linares Cardozo"



La Municipalidad de Larroque invita a la comunidad a presenciar una nueva jornada dedicada a la música vocal de la provincia. La cita musical tendrá lugar el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 20:30 horas en las instalaciones de la Sala de Teatro "Padre Alberto Paoli".

La organización general de la velada está a cargo del Coral Larroque Municipal, formación conducida por la profesora Luisina Ruano, que oficiará de anfitriona ante las delegaciones visitantes. En esta oportunidad, el escenario local recibirá al Ensamble "Juan Sebastián" proveniente de la ciudad de Gualeguay, como así también al Coro de Adultos y al Octeto "Tupanay", pertenecientes a la Escuela Coral N° 2 de Gualeguaychú.

La iniciativa busca fortalecer los espacios de intercambio artístico y promover la actividad coral en la zona, ofreciendo al público una alternativa cultural enfocada en la identidad folklórica y el repertorio entrerriano.