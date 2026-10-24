El Comité de Emergencias organiza una jornada de vacunación gratuita en el barrio Las Ranas



El Comité de Emergencias de Larroque llevará a cabo una campaña de vacunación gratuita en el Salón Pirincho Lonardi, pensada para los vecinos del barrio Las Ranas y zonas cercanas. La actividad se desarrollará de 16 a 19 horas con el objetivo de acercar la atención sanitaria al barrio y facilitar la prevención de distintas patologías.

Durante la tarde estarán disponibles las dosis de doble viral, triple viral, doble bacteriana y hepatitis B. La propuesta está abierta a todas aquellas personas que necesiten completar o actualizar su calendario de vacunación, por lo que el personal sanitario revisará cada caso particular para determinar las aplicaciones correspondientes.

Desde la organización recomiendan concurrir con el carnet de vacunación en la mano para agilizar el trámite. No obstante, remarcaron que quienes no lo tengan o lo hayan perdido también pueden acercarse, dado que los profesionales de la salud verificarán en el sistema digital el registro de cada vecino para corroborar las dosis recibidas y administrar las que hagan falta.