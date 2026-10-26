Nuevo avance en la conservación: reintroducen un aguará guazú en la Reserva El Potrero



En el marco del Programa de Reintroducción del Aguará Guazú, la provincia de Entre Ríos concretó la liberación de un nuevo ejemplar en la Reserva El Potrero, en el departamento Gualeguaychú.



La iniciativa contó con el trabajo conjunto de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, el personal del establecimiento y especialistas de la Fundación Temaikèn, quienes evaluaron la salud del animal y coordinaron su adaptación en un corral de presuelta antes del regreso a la vida silvestre. Para asegurar su seguimiento en el territorio, se le colocaron un microchip y un collar de rastreo satelital que permitirán estudiar sus desplazamientos.





El director de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, Pablo Aceñolaza, remarcó la relevancia de contar con este plan activo al señalar que «nos permite avanzar desde las acciones de rescate y rehabilitación hacia una estrategia planificada de conservación».



Además, el funcionario agregó que «el monitoreo de los ejemplares nos permitirá evaluar los resultados y generar información para fortalecer la recuperación del aguará guazú en la provincia». Declarado Monumento Natural Provincial, la especie suma así una nueva acción orientada a consolidar una población viable en la región.