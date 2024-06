Es lo que indica la sentencia del Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy Dr. Arturo Dumón en la causa contra el ex intendente y parte de su equipo, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicada hierba me hará descansar… Confortará mi alma...” Sal 23 La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 66 “José Manuel Estrada” de Larroque, participa con profundo dolor el fallecimiento de Juan Andrés, acompañando a su familia, particularmente a Rosana y Alicia, en este difícil momento y elevando una oración al Señor por su descanso en paz.

El ex vice intendente de Larroque y ex secretario de Justicia de Entre Ríos enfatizó que al aceptar su responsabilidad, Raúl Riganti y los funcionarios imputados evitaron la posibilidad de ir presos por la gravedad de los delitos cometidos. Se mostró contrario a la decisión de la Fiscalía de igualar en la condena a Rochelle con el ex presidente municipal.