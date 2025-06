Se apagó un fuego que por mucho tiempo nos va a seguir haciendo sentir su calor. Ha muerto un hombre que no debía partir y que será más valorado en su ausencia que cuando era parte viva de lo que somos y sin embargo, tuvo tiempo de cerrar etapas y despedirse con una dignidad que asombra y que despierta gratitud.



Sus últimos días, y frente a un diganóstico de salud que no daba lugar a ningun tipo de salida ni esperanza, lejos de desolarlo, hizo florecer en su alma, y en sus círculo más cercano, sentimientos increibles que le permitieron recoger en pocos días, una incontable cantidad de manifestaciones de cariño y admiración. Palabras de aliento, tanto de desconocidos como de íntimos amigos de la vida y la música que le sirvieron para saberse querido y valorado, algo que le costó asumir y decirse "al final el gordito no era tan desgraciado".



Mensajes que tuvieron un común denominador y que le hicieron comprender hasta lo más profundo, que lo que estaba recibiendo fue la merecida cosecha de lo que en tantas décadas de vida social había sembrado y que quizá, un poco tarde, maduró de golpe, pero que le sirvió para contenerlo, abrazarlo y preparalo para su último suspiro.









Mensajes y testimonios que lo dejaron mudo, que le dieron a su alma una tranquilidad casi incomprensible para asumir con entereza lo que sabía eran sus últimos momentos.



Ya había sido así antes de saberse lo irrebersible de su cuadro de salud, cuando cientos de personas respondieron a su pedido de apoyo económico ante la situación de salud que le tocó pasar y que derivó en las primeras internaciones.



Así se fue el Gordo, rodeado de sus amigos de la música, a quienes les dejó sus tesoros más preciados: su guitarra y acordeón, para que en cada acorde su alma siga vibrando.







Su vínculo con el acordeón nació casi por azar. El instrumento había sido comprado por su padre para su hermano mayor, pero fue Ricardo quien, un día, sintió un llamado especial al verlo abandonado sobre un sofá. “Lo calcé y empecé a tocar, no me pregunté cómo… nunca supe por qué empecé a tocar, y empezaron a aparecer los temas”, recordaba.

Participó en innumerables escenarios y espacios culturales de la región, y fue parte fundamental de la transmisión oral de la música popular en Larroque. En una de sus vivencias más emocionantes, fue invitado por Antonio Tarragó Ros a tocar junto a otros acordeonistas en el Festival de Cosquín, una experiencia que atesora como uno de los momentos más significativos de su trayectoria.



Del propio Antonito, recibió uno de esos mensajes que le acarició el alma y lo dejó sin palabras en la soledad de su habitación en el sanatorio de Villa Libertador General San Martín. Allí quizá haya comprendido que podría morir pronto, pero que lo que nos deja a cambio no tiene manera de ser medido ni en tamaño ni en valor.

Su trilla en realidad había comenzado hace varios años, cuando se conmovió de emoción en el homenaje que le organizó su gente en Larroque: una noche, en un salón repleto, el pueblo le regaló un nuevo acordeón, como gesto de gratitud y reconocimiento por todo lo que había dado a la comunidad.

Ricardo Elena nos logró meter a todo un pueblo en su música y en corazón y casi sin saberlo en cada uno de nosostros también brotaron los granos de esa siembra que ahora, del otro lado de la vida, sigue cosechando.