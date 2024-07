El frío no afloja y se mantendrá vigente toda la primera quincena de julio con temperaturas mínimas que se mantendrán ondulando por debajo y por arriba de los cero grados y máximas que no superarán los 15°.



Recién, para la segunda mitad del mes se esperan valores algo superiores y el inicio de días menos gélidos, con alguna posibilidad de tiempo inestable y alguna vaga promesa de lluvia que a esa altura será bienvenida.



Los pronósticos coinciden en la previsión de una larga ola de frío de origen polar, en el que el viento sur es el gran protagonista, trayendo el aire frío y seco que no encuentra resistencia y que provoca heladas en el centro y parte del norte del país, dejando libre de la escarcha a la porción noreste.