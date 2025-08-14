Enersa y el IAPV firmaron un convenio para fortalecer la gestión de viviendas sociales

Con el objetivo de optimizar el seguimiento del uso de las viviendas sociales en Entre Ríos, Enersa y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) suscribieron un acuerdo de colaboración que permitirá intercambiar información clave para garantizar el destino adecuado de los inmuebles.

PROVINCIALES 14/08/2025
Firma convenio IAPV-05

El convenio establece que Enersa brindará al IAPV datos sobre consumos eléctricos en casos de presuntas irregularidades, respetando la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática.

Participaron por Enersa su presidente, Uriel Brupbacher, junto al gerente de Sector de Asuntos Estratégicos, Eduardo Asueta; y por el IAPV, su titular, Manuel Schönhals, acompañado por el vocal, Aníbal Steren.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso conjunto de ambas instituciones y del Gobierno de Entre Ríos de trabajar con transparencia y eficiencia, garantizando que las viviendas sociales cumplan su propósito de brindar soluciones habitacionales a las familias entrerrianas que más lo necesitan.

