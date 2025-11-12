La distinción es otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación, en reconocimiento a su “extensa y prolífica contribución como poeta, músico y periodista, a la cultura popular argentina”. La ceremonia de entrega se realizará el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional.
Abrió la convocatoria para el Festival de Teatro Larroque 2026
Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar del Festival de Teatro Larroque 2026, que celebrará su octava edición los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026.GENERALES12/11/2025-
El ciclo se reinicia, como cada año Nazareno Molina y su gente ponen en marcha lo que se espera será un gran evento que cada año da un paso más hacia convertir a Larroque en la meca provincial del teatro. Este encuentro se ha consolidado como un espacio cultural destacado que promueve el arte escénico, el intercambio y la creación teatral en Larroque y la región.
A partir de la novedad, los grupos teatrales interesados podrán enviar sus trabajos hasta el 5 de enero de 2026. Las bases y condiciones pueden solicitarse escribiendo a [email protected]
A lo largo de sus ediciones anteriores, el festival ha reunido elencos de distintas provincias y países, ofreciendo una programación diversa que dando espacio y valor a las producciones independientes. Además, cada año el evento genera un clima de encuentro y participación comunitaria, convirtiéndose en una referencia cultural para artistas y espectadores de la región.
Los secretos de la producción de alimentos, la nueva serie documental con la voz de Sergio Lonardi
El larroquense narra la serie de dos capítulos que describe un recorrido visual por el sistema alimentario global. El documental de la DW, dirigido por Kadir van Lohuizen, revela los desafíos y contradicciones detrás de lo que comemos y plantea una pregunta urgente: ¿podemos alimentar al mundo sin agotar el planeta?
Después de varios fines de semana inestables, llega uno algo soleado pero caluroso
Tras varias semanas en las que el mal tiempo se repetía entre viernes y domingo o en uno de esos días, el pronóstico finalmente anuncia un cambio: este fin de semana no habría lluvias en Larroque ni en la región. El panorama cambia el martes tras un pico de calor.
El escritor y poeta larroquese Roberto Romani compartió una reflexión en la antesala del Mes de la Tradición, en la que advierte sobre la creciente adopción de costumbres ajenas a la identidad nacional, como la celebración de Halloween, y convoca a revalorizar los símbolos de la cultura argentina.
El juez de Paz Ricardo Chaia explicó los cambios que regirán en las elecciones de este domingo
Ricardo Chaia brindó detalles sobre el funcionamiento de la boleta única en papel, la eliminación del cuarto oscuro y otras modificaciones que regirán por primera vez en las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán este domingo en todo el país.
Las manos de Brian Bustos sostuvieron al Deportivo Cuenca y lo acercan a la Sudamericana
En la noche decisiva del segundo hexagonal de la LigaPro, el arquero larroquense fue figura al sumar ocho atajadas en el triunfo por 2-0 ante El Nacional, en el estadio Olímpico Atahualpa.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.
Desafío ECO YPF: destacada actuación de la escuela técnica de Larroque, segunda mejor de Entre Ríos
El fin de semana se conocieron los resultados generales del Desafío ECO YPF, la competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país diseñan, construyen y compiten con autos eléctricos de emisión cero.
Séptima fecha del circuito municipal de pádel: deporte y salud unidos por la concientización
La Municipalidad de Larroque, a través de las Áreas de Deportes y Salud, llevó adelante la séptima fecha del Circuito Municipal de Pádel, que se desarrolló el pasado fin de semana —7, 8 y 9 de noviembre— en distintos escenarios locales: Central Buffet, Los Pinos Pádel, Taquitos Pádel y La Jaula Pádel, siendo esta última la sede de las finales.
Frigerio entregó nuevos patrulleros para reforzar la seguridad de la provincia
Con una inversión de 2.000 millones de pesos, el gobierno provincial entregó este martes 48 móviles cero kilómetro a la Policía de Entre Ríos, que serán distribuidos entre las jefaturas departamentales de acuerdo con la población de cada zona.
