Abrió la convocatoria para el Festival de Teatro Larroque 2026

Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar del Festival de Teatro Larroque 2026, que celebrará su octava edición los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026.

Nazareno Molina

El ciclo se reinicia, como cada año Nazareno Molina y su gente ponen en marcha lo que se espera será un gran evento que cada año da un paso más hacia convertir a Larroque en la meca provincial del teatro. Este encuentro se ha consolidado como un espacio cultural destacado que promueve el arte escénico, el intercambio y la creación teatral en Larroque y la región.

A partir de la novedad, los grupos teatrales interesados podrán enviar sus trabajos hasta el 5 de enero de 2026. Las bases y condiciones pueden solicitarse escribiendo a [email protected]

A lo largo de sus ediciones anteriores, el festival ha reunido elencos de distintas provincias y países, ofreciendo una programación diversa que dando espacio y valor a las producciones independientes. Además, cada año el evento genera un clima de encuentro y participación comunitaria, convirtiéndose en una referencia cultural para artistas y espectadores de la región.

rromani3

Roberto Romani recibirá la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi

GENERALES09/11/2025

La distinción es otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación, en reconocimiento a su “extensa y prolífica contribución como poeta, músico y periodista, a la cultura popular argentina”. La ceremonia de entrega se realizará el martes 18 de noviembre, a las 17 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional.

571280322_1386976810099032_8929593676781591939_n

Roberto Romani llamó a “honrar las raíces”

GENERALES30/10/2025

El escritor y poeta larroquese Roberto Romani compartió una reflexión en la antesala del Mes de la Tradición, en la que advierte sobre la creciente adopción de costumbres ajenas a la identidad nacional, como la celebración de Halloween, y convoca a revalorizar los símbolos de la cultura argentina.

