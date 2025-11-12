Abrió la convocatoria para el Festival de Teatro Larroque 2026

El ciclo se reinicia, como cada año Nazareno Molina y su gente ponen en marcha lo que se espera será un gran evento que cada año da un paso más hacia convertir a Larroque en la meca provincial del teatro. Este encuentro se ha consolidado como un espacio cultural destacado que promueve el arte escénico, el intercambio y la creación teatral en Larroque y la región.



A partir de la novedad, los grupos teatrales interesados podrán enviar sus trabajos hasta el 5 de enero de 2026. Las bases y condiciones pueden solicitarse escribiendo a [email protected]

A lo largo de sus ediciones anteriores, el festival ha reunido elencos de distintas provincias y países, ofreciendo una programación diversa que dando espacio y valor a las producciones independientes. Además, cada año el evento genera un clima de encuentro y participación comunitaria, convirtiéndose en una referencia cultural para artistas y espectadores de la región.