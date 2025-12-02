El costo del flete condiciona la competitividad del maíz en Entre Ríos

La invernada impulsó el mercado y la hacienda subió casi 13% en Entre Ríos durante noviembre
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) difundió su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie correspondiente a noviembre, basado en los valores registrados en los remates realizados por las rurales de la provincia. El informe confirma un mes claramente alcista para el mercado ganadero entrerriano, con un incremento promedio del 12,96% respecto de octubre y un fuerte protagonismo de la invernada.