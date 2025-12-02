El costo del flete condiciona la competitividad del maíz en Entre Ríos

El precio del maíz se fija en Rosario y el productor recibe ese valor menos los gastos de comercialización. Dentro de esa estructura, el flete largo adquiere un peso determinante cuanto mayor es la distancia al puerto. Así, a más kilómetros recorridos, menor es la cantidad de kilos disponibles para cubrir los gastos, reduciendo el margen y volviendo marginales a las zonas alejadas.



Según datos de INDEC y SIBER, en el promedio de los últimos siete años alrededor del 65% de la producción entrerriana se destina a la exportación. Considerando la distribución departamental de la producción, las distancias a Rosario y las tarifas relevadas por el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos en abril de 2025, el maíz viaja en promedio 230 kilómetros hasta puerto, generando un costo de flete de aproximadamente $35.580 por tonelada. Esa cifra representa, al 27 de noviembre, el 13% del precio pizarra —$274.400 por tonelada—, sin contemplar otros gastos comerciales como impuestos, comisiones, secado o mermas.

Las diferencias dentro de la provincia son marcadas. En departamentos cercanos a Rosario, como Victoria y Diamante, la incidencia del flete ronda entre el 6 y el 9% del valor del producto. En cambio, en zonas alejadas como Feliciano o Federación, la pérdida se eleva al 15–18%. Traducido a rendimiento, un productor de Victoria con 5.000 kg/ha destina entre 400 y 450 kg/ha únicamente al pago del flete; en Federación, ese “costo en rinde” puede superar los 800 kg/ha. El mapa generado por SIBER grafica una competitividad decreciente a medida que aumenta la distancia al cordón portuario.





Sin embargo, no toda la producción tiene como destino el mercado externo. Las estimaciones del SIBER marcan que alrededor de 3,1 millones de toneladas se consumen en la provincia, principalmente en sistemas productivos animales. Ese consumo está altamente concentrado en Uruguay (19%), Paraná (15,2%) y Colón (12,7%). Por lo tanto, el maíz entrerriano no enfrenta un único costo logístico, sino que arbitra entre la exportación y la demanda interna.







Al evaluar el flete hacia los polos de consumo local, el mapa de rentabilidad cambia de manera significativa. Un productor de Federación, que enfrentaba una incidencia del 18% para enviar su cosecha a Rosario, se encuentra a sólo 173 kilómetros del polo avícola de Colón, donde el flete se reduce al equivalente del 12%. De la misma forma, zonas del Este —como Concordia o Villaguay— que eran marginales para la exportación se vuelven competitivas al destinar la producción al mercado interno. Para el SIBER, el desarrollo de la demanda provincial actúa como un amortiguador frente al peso logístico que impone la exportación.

El informe advierte que las tarifas utilizadas corresponden a abril de 2025 y deben interpretarse como un “piso” en un contexto inflacionario. También señala que los valores pueden variar según zona, estacionalidad y volumen comercializado, por lo que la incidencia real del flete podría ser mayor a la estimada. A su vez, la comparación asume un precio interno equivalente al pizarra Rosario, sin descuentos por cercanía, y recuerda que el mercado doméstico no es ilimitado ni garantiza precios diferenciales.

En síntesis, mientras que para la producción destinada a exportación el flete largo sigue siendo un freno que castiga especialmente al Norte y al Este, la demanda provincial compensa esa desventaja al ofrecer una alternativa logística más eficiente. En un cultivo donde el transporte tiene un peso estructural, la existencia de un mercado interno dinámico aparece como clave para sostener la superficie sembrada y evitar que amplias regiones de Entre Ríos queden relegadas únicamente por la distancia.