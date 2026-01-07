La producción de brassicáceas creció el 88 % en 2025

En la provincia de Entre Ríos, durante el ciclo agrícola 2025/26, la superficie cultivada con colza, carinata y camelina —cultivos pertenecientes a la familia botánica de las brassicáceas— alcanzó un total de 31.200 hectáreas.

PRODUCCION07/01/2026
Este número representó un incremento interanual del 80%, equivalente a 13.900 hectáreas adicionales.
 
Según el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la participación de cada cultivo en la superficie total fue aproximadamente la siguiente: colza con el 41 % (12.800 ha), camelina con el 24 % (7.400 ha) y carinata con el 35 % (11.000 ha).


El rendimiento promedio provincial registró un aumento del 4% (64 kg/ha) respecto del ciclo anterior. Los rendimientos medios estimados por cultivo fueron disímiles: colza 2.000 kg/ha, camelina 1.650 kg/ha y carinata 650 kg/ha.

Como consecuencia del aumento de superficie y de los rendimientos, la producción total de brassicáceas se incrementó un 88% en relación con el ciclo 2024/25, alcanzando las 48.620 toneladas. La participación de cada cultivo en la producción total fue del 52,7 % para colza (25.600 t), 37,4 % para camelina (18.150 t) y 9,9 % para carinata (4.810 t).


La producción de brassicáceas se concentró principalmente en los departamentos de Victoria (26 %), Tala (14 %), Gualeguaychú (12 %) y Villaguay (10 %), los cuales en conjunto abarcaron el 62% del total producido.

