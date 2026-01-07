El gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, destacó el gran avance en la gestión de residuos del sector agropecuario, con la recuperación en 2025 de un total de 398.881 kilos de envases vacíos de fitosanitarios, consolidando una política de Estado orientada a la sostenibilidad productiva y el cuidado de la salud y el ambiente.
La producción de brassicáceas creció el 88 % en 2025
En la provincia de Entre Ríos, durante el ciclo agrícola 2025/26, la superficie cultivada con colza, carinata y camelina —cultivos pertenecientes a la familia botánica de las brassicáceas— alcanzó un total de 31.200 hectáreas.PRODUCCION07/01/2026-
Este número representó un incremento interanual del 80%, equivalente a 13.900 hectáreas adicionales.
Según el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la participación de cada cultivo en la superficie total fue aproximadamente la siguiente: colza con el 41 % (12.800 ha), camelina con el 24 % (7.400 ha) y carinata con el 35 % (11.000 ha).
El rendimiento promedio provincial registró un aumento del 4% (64 kg/ha) respecto del ciclo anterior. Los rendimientos medios estimados por cultivo fueron disímiles: colza 2.000 kg/ha, camelina 1.650 kg/ha y carinata 650 kg/ha.
Como consecuencia del aumento de superficie y de los rendimientos, la producción total de brassicáceas se incrementó un 88% en relación con el ciclo 2024/25, alcanzando las 48.620 toneladas. La participación de cada cultivo en la producción total fue del 52,7 % para colza (25.600 t), 37,4 % para camelina (18.150 t) y 9,9 % para carinata (4.810 t).
La producción de brassicáceas se concentró principalmente en los departamentos de Victoria (26 %), Tala (14 %), Gualeguaychú (12 %) y Villaguay (10 %), los cuales en conjunto abarcaron el 62% del total producido.
En Entre Ríos crece la participación de la soja de segunda en la campaña 2025/26
Según el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), el área total destinada al cultivo se estima en 1.150.000 hectáreas, de las cuales el 35 % (400.000 ha) corresponde a soja de primera y el 65 % (750.000 ha) a soja de segunda.
Finalizó la cosecha de trigo en Entre Ríos con una producción superior a las 3 millones de toneladas
La campaña triguera 2025/26 en la provincia de Entre Ríos ha llegado a su fin, consolidando números excepcionales que superan ampliamente las métricas de años anteriores. Según el último informe del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la provincia logró una producción total estimada en 3.068.580 toneladas.
En Entre Ríos, las proyecciones para el ciclo agrícola 2025/26 muestran un marcado cambio en la distribución del área sojera. De acuerdo con las últimas actualizaciones del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), se registra una fuerte caída en la superficie destinada a soja de primera, mientras que la soja de segunda evidencia un crecimiento significativo.
La siembra de sorgo en Entre Ríos correspondiente al ciclo 2025/26 atraviesa su tramo final, con muy pocas hectáreas aún pendientes de implantación en el territorio provincial. Así lo informaron los colaboradores del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).
En la tarde-noche del jueves se realizó en Villaguay la última reunión del año del Consejo de Delegados, presidida por el director del Distrito III, Matías Martiarena; el vicedirector, Luciano Challio; y el secretario gremial, Alfredo Bel, con la participación de federados de distintos puntos de la provincia.
Retorna el cobro de peaje en la Autovía de la Ruta Nacional 14 con un sistema 100% electrónico
Desde los primeros días de enero, la Autovía del Mercosur volverá a tener cobro de peaje, esta vez bajo un esquema totalmente digital. La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la concesión de las rutas nacionales 12 y 14 a partir del 5 de enero, marcando el inicio de una nueva etapa en uno de los corredores viales más importantes del país.
Productores ovinos de Entre Ríos exportaron 17 toneladas de carne a Medio Oriente
Este martes partió rumbo al Sultanato de Omán un contenedor con poco más de 1.700 kilos de carne ovina producida en Entre Ríos. Se trata de la primera exportación de ese tipo a Medio Oriente en casi 20 años, lo que expresa la importancia del negocio para la cadena de valor en la provincia. Para mediados de este mes se prevé un embarque similar hacia Kuwait.
La zona central y norte de la provincia es la que tiene mayor posibilidad de desarrollar tormentas y chaparrones intensos.
Brian Bustos deja el Deportivo Cuenca: "Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo"
El arquero larroquense Brian Bustos oficializó su salida del Deportivo Cuenca tras una temporada 2025 en la que se consolidó como una de las figuras determinantes de la LigaPro. Pese a su alto rendimiento, el club morlaco iniciará un nuevo proceso deportivo en 2026 que no incluirá al guardameta argentino.