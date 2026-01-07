El inicio de 2026 encuentra al clima argentino bajo un escenario particular: la neutralidad del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) reduce la influencia de forzantes globales y otorga mayor protagonismo a los fenómenos regionales. Así lo indica el nuevo Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional.
Productores ovinos de Entre Ríos exportaron 17 toneladas de carne a Medio Oriente
Este martes partió rumbo al Sultanato de Omán un contenedor con poco más de 1.700 kilos de carne ovina producida en Entre Ríos. Se trata de la primera exportación de ese tipo a Medio Oriente en casi 20 años, lo que expresa la importancia del negocio para la cadena de valor en la provincia. Para mediados de este mes se prevé un embarque similar hacia Kuwait.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, ponderó la operación del sector privado y subrayó: "El gobernador Rogelio Frigerio destacó que el mercado de Medio Oriente emerge como muy atractivo para la producción entrerriana, particularmente para los cortes ovinos; y a partir de esa lectura nos impulsó a trabajar para poner en marcha la Mesa Ovina".
Se trata de un ámbito integrado por entidades de productores, el Estado provincial y Senasa; desde donde se trabaja en conjunto desde abril para generar proyectos que potencien la actividad. Especificó que con este envío al Sultanato de Omán, se recupera un mercado que estaba inactivo desde 2006. La operación incluyó la faena de 1.180 ovinos provenientes de productores entrerrianos de Concordia, Federación y Gualeguay.
La operatoria se enmarca en una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de comercialización para la producción ovina entrerriana, a partir del trabajo entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales. Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos, y su industria frigorífica está preparada para acompañar el crecimiento del sector y atender la demanda de los mercados internacionales.
En este marco, se encuentra programada una nueva exportación con destino a Kuwait, cuya carga está prevista para el 12 de enero, lo que reafirma la reapertura y consolidación de mercados internacionales para la carne ovina argentina.
El gobierno provincial informa el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.
Cesó el alerta por tormentas en el sur de la provincia y el calor seguirá pegando
Por ahora sólo pronostican nubosidad en aumento entre la noche del sábado y la mañana del domingo, y aumento de temperatura hasta el 31 de diciembre. En el mediano plazo no hay posibilidades de lluvia.
En el marco de la Fiesta Navideña, Banco Entre Ríos lanza una atractiva propuesta para que sus clientes puedan anticipar sus regalos y compras de fin de año con importantes beneficios y facilidades de pago.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informa que, mediante la Resolución Nº 513/25, se dispuso prorrogar por 30 días la vigencia del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025, una herramienta diseñada para acompañar y aliviar a los contribuyentes en el proceso de regularización de sus obligaciones tributarias.
El lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 1 de diciembre.
Retorna el cobro de peaje en la Autovía de la Ruta Nacional 14 con un sistema 100% electrónico
Desde los primeros días de enero, la Autovía del Mercosur volverá a tener cobro de peaje, esta vez bajo un esquema totalmente digital. La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la concesión de las rutas nacionales 12 y 14 a partir del 5 de enero, marcando el inicio de una nueva etapa en uno de los corredores viales más importantes del país.
En la provincia de Entre Ríos, durante el ciclo agrícola 2025/26, la superficie cultivada con colza, carinata y camelina —cultivos pertenecientes a la familia botánica de las brassicáceas— alcanzó un total de 31.200 hectáreas.
La zona central y norte de la provincia es la que tiene mayor posibilidad de desarrollar tormentas y chaparrones intensos.
Brian Bustos deja el Deportivo Cuenca: "Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo"
El arquero larroquense Brian Bustos oficializó su salida del Deportivo Cuenca tras una temporada 2025 en la que se consolidó como una de las figuras determinantes de la LigaPro. Pese a su alto rendimiento, el club morlaco iniciará un nuevo proceso deportivo en 2026 que no incluirá al guardameta argentino.