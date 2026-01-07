Brian Bustos deja el Deportivo Cuenca: "Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo"

Bustos, apodado "El Pulpo", deja una vara muy alta en el "Expreso Austral". Durante el último año, se convirtió en el arquero con mayor cantidad de vallas invictas del torneo, registrando un total de 16 partidos sin recibir goles . Su presencia fue vital para que el equipo lograra el objetivo principal de la institución: la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 .

El mensaje de despedida A través de sus redes sociales, el ex arquero de San Telmo y Central Larroque compartió un sentido mensaje para cerrar su etapa en Ecuador, destacando su gratitud hacia todos los estamentos del club:

"Gracias Deportivo Cuenca por la oportunidad. Agradecido con el club, el cuerpo técnico, mis compañeros ya toda su hinchada. Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo y haber cumplido el objetivo" , expresó Bustos, acompañando sus palabras con los colores del club.

Un futuro con grandes expectativas La salida de Bustos del fútbol ecuatoriano no se debe a un bajo rendimiento, sino a una reestructuración del plantel profesional. Con el pase en su poder y el respaldo de una temporada estadística sobresaliente, el arquero de 29 años se posiciona como uno de los nombres más codiciados en el mercado de pases actuales.

Mientras define su próximo destino, que podría estar tanto en la Primera División de Argentina como en otro club relevante de Sudamérica, Bustos permanece en su Larroque natal, donde transita el receso tras haber firmado la que fue, hasta ahora, la mejor temporada de su carrera profesional.