La infaltable agrupación de musiqueros larroquenses vuelve a recorrer la ciudad para celebrar sus 25 años de historia, con dos presentaciones especiales que se desarrollarán este sábado 28 y el martes 30 de diciembre y que estarán marcadas por la emoción y el recuerdo.
Brian Bustos deja el Deportivo Cuenca: "Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo"
El arquero larroquense Brian Bustos oficializó su salida del Deportivo Cuenca tras una temporada 2025 en la que se consolidó como una de las figuras determinantes de la LigaPro. Pese a su alto rendimiento, el club morlaco iniciará un nuevo proceso deportivo en 2026 que no incluirá al guardameta argentino.GENERALES07/01/2026-
Bustos, apodado "El Pulpo", deja una vara muy alta en el "Expreso Austral". Durante el último año, se convirtió en el arquero con mayor cantidad de vallas invictas del torneo, registrando un total de 16 partidos sin recibir goles . Su presencia fue vital para que el equipo lograra el objetivo principal de la institución: la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 .
El mensaje de despedida A través de sus redes sociales, el ex arquero de San Telmo y Central Larroque compartió un sentido mensaje para cerrar su etapa en Ecuador, destacando su gratitud hacia todos los estamentos del club:
"Gracias Deportivo Cuenca por la oportunidad. Agradecido con el club, el cuerpo técnico, mis compañeros ya toda su hinchada. Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo y haber cumplido el objetivo" , expresó Bustos, acompañando sus palabras con los colores del club.
Un futuro con grandes expectativas La salida de Bustos del fútbol ecuatoriano no se debe a un bajo rendimiento, sino a una reestructuración del plantel profesional. Con el pase en su poder y el respaldo de una temporada estadística sobresaliente, el arquero de 29 años se posiciona como uno de los nombres más codiciados en el mercado de pases actuales.
Mientras define su próximo destino, que podría estar tanto en la Primera División de Argentina como en otro club relevante de Sudamérica, Bustos permanece en su Larroque natal, donde transita el receso tras haber firmado la que fue, hasta ahora, la mejor temporada de su carrera profesional.
Tras la tormenta de Navidad y los más de 60 mm caídos en las primeras horas del 25 de diciembre, es probable que este fin de semana se produzca otro chaparrón que podría llegar acompañado de viento y granizo. Para los últimos días del año se esperan máximas cercanas a los 38 grados.
Orgullo de Larroque: Brian Bustos hace historia en Ecuador y va por la gloria continental
El arquero surgido en Central Larroque fue pieza fundamental en la clasificación del Deportivo Cuenca a la Copa Sudamericana. Tras una temporada brillante, el "Pulpo" buscará en marzo el pase definitivo a la fase de grupos del torneo internacional, aunque eso dependerá de la renovación del contrato que finalizó con el último partido.
Gastón Benedetti renovó su vínculo con Estudiantes y esta tarde quiere sumar otra estrella
Se confirmó que el lateral izquierdo Gastón Benedetti seguirá ligado al Club Estudiantes de La Plata. El larroquense selló su renovación de contrato hasta diciembre de 2027, consolidándose como un referente del club que lo vio crecer futbolísticamente.
El futbolista larroquense Gastón Benedetti volvió a escribir una página destacada en su carrera profesional al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Primera División Argentina con Estudiantes de La Plata.
Atilio Benedetti cerró su etapa en la Cámara de Diputados con un mensaje de gratitud y balance
El dirigente larroquense se despidió de su banca de Diputado Nacional con un mensaje de agradecimiento, donde destacó el honor de representar a la provincia, repasó los ejes de su labor legislativa y afirmó que su vocación de servicio “sigue intacta”.
El inicio de 2026 encuentra al clima argentino bajo un escenario particular: la neutralidad del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) reduce la influencia de forzantes globales y otorga mayor protagonismo a los fenómenos regionales. Así lo indica el nuevo Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional.
El gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, destacó el gran avance en la gestión de residuos del sector agropecuario, con la recuperación en 2025 de un total de 398.881 kilos de envases vacíos de fitosanitarios, consolidando una política de Estado orientada a la sostenibilidad productiva y el cuidado de la salud y el ambiente.
Pitón, una de las empresas que asume la mejora de la ruta que conecta Entre Ríos con Sana Fe
A partir de hoy, la empresa de Gualeguay, en sociedad con las firmas Obring, Rovial, Edeca y la uruguayense Pietroboni, tiene a su cargo la explotación, mantenimiento y administración de la Ruta Nacional 174 , que comprende el enlace vial Puente Rosario-Victoria .
La zona central y norte de la provincia es la que tiene mayor posibilidad de desarrollar tormentas y chaparrones intensos.
