El 80% del maíz de primera presenta una condición entre Buena y Muy Buena en Entre Ríos

De acuerdo a la actualización del área sembrada, obtenida a partir del procesamiento de imágenes satelitales, la superficie destinada a la producción de maíz de primera en el ciclo agrícola 2025/26 se estima en unas 500.000 hectáreas.

En cuanto al estado fenológico, el cultivo transita actualmente entre las etapas de llenado de granos y madurez fisiológica. Para evaluar la condición del maíz y proyectar el rendimiento promedio esperado, se realizó un relevamiento entre los colaboradores del SIBER, tomando como referencia el rendimiento promedio provincial de la última década, ubicado en 5.745 kilogramos por hectárea.

En ese marco, el 38% del área se encuentra en condición Muy Buena, con perspectivas de rendimientos superiores al promedio histórico, mientras que el 42% presenta una condición Buena, con expectativas similares al promedio de la década. En tanto, el 19% fue calificado como Regular, con rendimientos por debajo del promedio, y apenas el 1% se ubica en condición Mala, con resultados muy inferiores a los valores de referencia.

Al analizar los rendimientos esperados por zonas, las regiones Norte, Este y Oeste de la provincia exhiben promedios cercanos a los 7.600 kg/ha. En contraste, la zona Sur presenta un rendimiento estimado de 6.000 kg/ha, con una diferencia marcada respecto del resto del territorio provincial, atribuida principalmente a las escasas precipitaciones registradas durante diciembre, que afectaron el número y el peso de los granos.

En términos generales, el rendimiento promedio provincial esperado se ubica en 6.800 kg/ha, lo que representa un incremento del 1% respecto de la última campaña (6.700 kg/ha) y un 18% por encima del promedio de la última década.