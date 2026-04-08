Colón trabaja en vista a la 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción

La ciudad fue sede de un nuevo encuentro organizativo para ultimar detalles del evento que se llevará a cabo los días 23 y 24 de abril. El foco está puesto en la innovación y la generación de empleo regional.
PRODUCCION08/04/2026--

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De cara a lo que será uno de los eventos productivos más importantes de la zona, se llevó adelante una nueva reunión de planificación para la 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción. El encuentro no solo sirvió para coordinar la logística estratégica, sino también para realizar un reconocimiento del predio donde se desplegará la propuesta a finales de este mes.

La actividad contó con el acompañamiento de la directora de Industria, Producción y Empleo, Carolina Bombig, quien trabajó junto a los futuros expositores y participantes de esta edición. Esta sinergia busca consolidar a la feria como un espacio clave para el desarrollo económico, logrando un trabajo conjunto que impulsa la innovación tecnológica y el crecimiento del sector productivo en toda la región.

A través de esta iniciativa, se pretende fortalecer los lazos comerciales y generar nuevas oportunidades de empleo genuino. La jornada de planificación permitió recorrer las instalaciones y proyectar la disposición de los sectores que darán vida a este gran encuentro.

Con los días 23 y 24 de abril marcados en el calendario, Colón se posiciona nuevamente como el epicentro de la producción regional. Los preparativos entran en su etapa final, prometiendo un evento que integrará a los principales actores de la industria en un marco de intercambio y visión a futuro.

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