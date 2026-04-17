La Rural de Gualeguaychú destacó la condena por robo en Perdices

La justicia local homologó recientemente una condena de tres años de prisión condicional para los responsables de un robo calificado en el establecimiento rural "El Nazareno", ubicado en la zona de Perdices. La resolución llega a menos de un año de ocurrido el hecho, resultado de una investigación conjunta entre la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y la fiscalía.
GENERALES17/04/2026--
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Desde la Sociedad Rural Gualeguaychú manifestaron su reconocimiento ante la celeridad del proceso. Según indicaron desde la entidad, este fallo por juicio abreviado refleja un cambio positivo en el accionar policial y judicial frente a la inseguridad en el campo, una problemática que históricamente generaba una sensación de desamparo en los productores.

El rol de la denuncia y el compromiso del productor

La gremial ruralista destacó especialmente la postura del propietario damnificado. Señalaron que su determinación para continuar con la causa judicial, incluso después de haber recuperado sus pertenencias, fue la llave para alcanzar la condena.

"El compromiso del productor merece nuestro reconocimiento. Instamos a quienes sufran delitos a imitar este accionar, sabiendo que en la institución encontrarán un aliado para transitar ese camino", subrayaron desde la entidad adherida a FARER.

Para la Rural, si bien los delitos no han desaparecido, el escenario actual muestra un trabajo más articulado y eficaz, donde la colaboración entre las víctimas, la fuerza policial y la justicia empieza a dar resultados concretos en el departamento.

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