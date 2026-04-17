Exitosa jornada agropecuaria de FAA con eje en la sanidad



A pesar de las persistentes lluvias que marcaron la semana, la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA) concretó con éxito dos encuentros técnicos de alto nivel que reunieron a más de 90 participantes de Larroque, Gualeguay y Gualeguaychú.





Adolfo de Zan, presidente de la entidad, destacó que la gran asistencia ratifica el compromiso del productor de nuestra zona con la sanidad animal, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

La primera actividad se realizó el miércoles por la noche en el Polideportivo Municipal bajo el lema "Anaplasmosis y minerales: el equilibrio que define la sanidad". Durante este encuentro, el M.V. Fernando Iparraguirre de Laboratorios König expuso sobre la suplementación estratégica y las carencias minerales, mientras que el M.V. Néstor Sarmiento del INTA Mercedes brindó las claves fundamentales para el manejo sanitario de la anaplasmosis.

La programación continuó el día jueves con una reunión específica protagonizada por la Dra. Marisa Farber, del INTA Castelar, quien presentó una verdadera primicia científica para el sector. La especialista mostró un equipamiento de diagnóstico a campo que permite detectar la enfermedad de forma inmediata en el propio establecimiento, evitando las demoras de los laboratorios tradicionales.

Dada la relevancia de esta nueva tecnología, la FAA Larroque ya proyecta una jornada demostrativa para el mes de mayo, donde la Dra. Farber regresará para realizar el procedimiento de análisis en vivo frente a los productores. De Zan remarcó que la profesional quedó gratamente sorprendida por la convocatoria local, señalando que en otras regiones este tipo de charlas suelen reunir a grupos mucho más pequeños.