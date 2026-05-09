Central y Sportivo salen a la cancha para seguir prendidos en la pelea de arriba





Los dos representantes del fútbol larroquense jugarán este fin de semana puntos clave para no perderle pisada a los de arriba. Después de una fecha redonda donde ambos clubes festejaron en Primera , el objetivo ahora es ratificar ese envión para meterle presión a los punteros de cada categoría.

Central Larroque es el primero en salir al ruedo. El equipo rojo viaja a Gualeguaychú para medirse con Unión del Suburbio en Villa María. Los dirigidos por Londra llegan con el ánimo por las nubes tras el triunfo ante La Vencedora, donde Lautaro Viale estuvo derecho frente al arco. Con 10 puntos en el bolsillo, una victoria hoy los dejaría a tiro de Juventud Unida, que mira a todos desde arriba con 15. La jornada arranca temprano con los pibes de la Sub 23, que también vienen de sumar de a tres y quieren seguir prendidos.

Por su parte, en el ascenso Sportivo Larroque saltará el domingo al césped del Víctor Santángelo. El conjunto de Fabián Esquivel viene de meterle cuatro a Atlético Sur y demostró que tiene pimienta en el ataque. Con 10 unidades, la V azulada está a solo tres del puntero Sporting, por lo que ganarle a Juvenil del Norte es fundamental para intentar dar el zarpazo.



Días y horarios de la fecha

Viernes 8 de mayo (Cancha de Unión del Suburbio) Unión del Suburbio vs. Central Larroque

Sub 23: 19:30 hs

Primera: 21:45 hs



Equipo Puntos Juventud Unida 15 Central Larroque 10 Juventud Urdinarrain 8 Deportivo Urdinarrain 8 Unión del Suburbio 7 Pueblo Nuevo 7 Sarmiento 6 Central Entrerriano 6 Independiente (x) 6 La Vencedora 4 Defensores del Oeste 3 Camioneros (x) 0

Domingo 10 de mayo (Estadio Víctor Santángelo) Sportivo Larroque vs. Juvenil del Norte