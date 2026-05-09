Central y Sportivo salen a la cancha para seguir prendidos en la pelea de arriba

Los dos ganaron el fin de semana pasado y quedaron escoltas de los líderes. Central visita esta noche a Unión del Suburbio, mientras que Sportivo recibe el domingo a Juvenil del Norte con la idea de acortar distancias con el líder. Ilustran esta publicación fotos de Magalí Escalante.
REGION09/05/2026--

PRIMERA @defensores_deloeste - @centrallarroque (1)



Los dos representantes del fútbol larroquense jugarán este fin de semana puntos clave para no perderle pisada a los de arriba. Después de una fecha redonda donde ambos clubes festejaron en Primera , el objetivo ahora es ratificar ese envión para meterle presión a los punteros de cada categoría.

Central Larroque es el primero en salir al ruedo. El equipo rojo viaja a Gualeguaychú para medirse con Unión del Suburbio en Villa María. Los dirigidos por Londra llegan con el ánimo por las nubes tras el triunfo ante La Vencedora, donde Lautaro Viale estuvo derecho frente al arco. Con 10 puntos en el bolsillo, una victoria hoy los dejaría a tiro de Juventud Unida, que mira a todos desde arriba con 15. La jornada arranca temprano con los pibes de la Sub 23, que también vienen de sumar de a tres y quieren seguir prendidos.

Por su parte, en el ascenso Sportivo Larroque saltará el domingo al césped del Víctor Santángelo. El conjunto de Fabián Esquivel viene de meterle cuatro a Atlético Sur y demostró que tiene pimienta en el ataque. Con 10 unidades, la V azulada está a solo tres del puntero Sporting, por lo que ganarle a Juvenil del Norte es fundamental para intentar dar el zarpazo. 

Días y horarios de la fecha

Viernes 8 de mayo (Cancha de Unión del Suburbio) Unión del Suburbio vs. Central Larroque

  • Sub 23: 19:30 hs

  • Primera: 21:45 hs

    EquipoPuntos
    Juventud Unida15
    Central Larroque10
    Juventud Urdinarrain8
    Deportivo Urdinarrain8
    Unión del Suburbio7
    Pueblo Nuevo7
    Sarmiento6
    Central Entrerriano6
    Independiente (x)6
    La Vencedora4
    Defensores del Oeste3
    Camioneros (x)0

Domingo 10 de mayo (Estadio Víctor Santángelo) Sportivo Larroque vs. Juvenil del Norte

  • Sub 23: 13:00 hs

  • Primera: 15:15 hs

    EquipoPuntos
    Sporting13
    Sportivo Larroque10
    Black River10
    Defensores del Sur9
    Sud América9
    Cerro Porteño7
    Atlético Sur5
    Juvenil del Norte4
    Isleños Independientes2
    Deportivo Gurises1

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