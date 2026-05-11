Sportivo Larroque sacó pecho en casa y sigue prendido

Logró una victoria importante al derrotar 2-1 a Juvenil del Norte. En un partido trabado y con dientes apretados, Sportivo supo golpear en los momentos justos para quedarse con los tres puntos que lo posicionan de manera expectante en la parte alta del Torneo Apertura “Luis ‘Cuya’ Gauna”.
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Foto de Magalí Escalante


Con este resultado, el equipo larroquense sigue como escolta y le mete presión a Sporting, que también hizo los deberes al vencer por la mínima a Sud América en condición de visitante. La jornada del ascenso dejó en claro que nadie regala nada: Isleños Independientes cortó la mala racha con un 3-1 ante Deportivo Gurises, mientras que Defensores del Sur le ganó con autoridad el duelo a Atlético Sur por 2-0.

Tabla de Posiciones - Primera División

Tras completarse la mayoría de los encuentros de la fecha, así quedaron ubicados los equipos (a la espera del cierre de la jornada entre Cerro Porteño y Black River):

EquipoPuntos
Sporting16
Sportivo Larroque13
Defensores del Sur12
Black River10
Sud América9
Cerro Porteño7
Isleños Independientes5
Atlético Sur5
Juvenil del Norte4
Deportivo Gurises1

Central esta noche

Por otro lado, los hinchas de Central Larroque deberán esperar ya que el encuentro pactado para el sábado en Gualeguaychú fue reprogramado para hoy lunes en la cancha de Unión del Sububio a las 21,15. El equipo de Mauricio Londra deberá ganar para no perderle pizada a Juventud Unida que ayer mantuvo el invicto con puntaje ideal con otra categórica victoria por 4 a 1 ante Deportivo Urdinarrain.

La actividad de la Divisional B continuará mañana martes en cancha de Cerro Porteño, donde el local recibirá a Black River en un duelo directo por los puestos de vanguardia.

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