Central Larroque rescató un empate en Gualeguaychú

Claudio Escalante, autor del primer empate de Central.



El trámite no fue sencillo para el equipo de nuestra ciudad, ya que se encontró en desventaja en dos oportunidades. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar gracias a la pegada de sus individualidades. En el primer tiempo, Claudio Escalante frotó la lámpara y clavó un golazo de tiro libre que dejó sin opciones al arquero rival.

Ya en la segunda mitad, y cuando el marcador volvía a favorecer a Unión, apareció la categoría de Luciano Bozzani De Zan. Tras un centro preciso que llegó desde el sector derecho, el volante recibió en el borde del área y, sin dudarlo, definió de primera contra el palo izquierdo del guardameta, en una ejecución técnica impecable que sirvió para sellar el resultado definitivo.

El empate dejó un balance positivo desde lo actitudinal, resaltando la capacidad de Central para reponerse ante la adversidad en una cancha siempre complicada. Si bien el objetivo era sumar de a tres para no dejar escapar del todo a Juventud, la forma en que se dio el desarrollo del juego premió la insistencia.