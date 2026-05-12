Central Larroque rescató un empate en Gualeguaychú

En un partido que tuvo todos los condimentos, Central Larroque y Unión del Suburbio igualaron 2 a 2 en un encuentro que mostró al conjunto local punzante que obligó al Rojo a remar desde atrás  para no volverse con las manos vacías a Larroque. Ilustran esta nota fotos de Magalí Escalante.
REGION12/05/2026--
698003533_18316213363278617_8853691864910260767_n.
Claudio Escalante, autor del primer empate de Central.


El trámite no fue sencillo para el equipo de nuestra ciudad, ya que se encontró en desventaja en dos oportunidades. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar gracias a la pegada de sus individualidades. En el primer tiempo, Claudio Escalante frotó la lámpara y clavó un golazo de tiro libre que dejó sin opciones al arquero rival.

Ya en la segunda mitad, y cuando el marcador volvía a favorecer a Unión, apareció la categoría de Luciano Bozzani De Zan. Tras un centro preciso que llegó desde el sector derecho, el volante recibió en el borde del área y, sin dudarlo, definió de primera contra el palo izquierdo del guardameta, en una ejecución técnica impecable que sirvió para sellar el resultado definitivo.

El empate dejó un balance positivo desde lo actitudinal, resaltando la capacidad de Central para reponerse ante la adversidad en una cancha siempre complicada. Si bien el objetivo era sumar de a tres para no dejar escapar del todo a Juventud, la forma en que se dio el desarrollo del juego premió la insistencia.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
691602471_1422264589941070_5597410270604651481_n

Irazusta apuesta al deporte: planificación provincial y talleres locales

-
REGION12/05/2026
El gobierno comunal formó parte de un encuentro en Basavilbaso, donde se trazaron los lineamientos para la organización de los Juegos Deportivos Entrerrianos. La jornada sirvió para que referentes de distintas localidades coordinen la logística, definan las sedes y ajusten los detalles de las competencias que vendrán.

berardo21

Lo más visto
Sin_título-19R1C1 (4)

Elevaron a naranja el alerta por tormentas

-
LOCALES06/05/2026
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte, alertando de fenómenos intensos para la mañana del  jueves en toda la provincia. La región está en nivel amarillo pero la probabilidad de tormentas fuertes se elevará con el correr de las horas.
672443145_18086708093611217_8250058852571810782_n

Sportivo Larroque sacó pecho en casa y sigue prendido

-
LOCALES11/05/2026
Logró una victoria importante al derrotar 2-1 a Juvenil del Norte. En un partido trabado y con dientes apretados, Sportivo supo golpear en los momentos justos para quedarse con los tres puntos que lo posicionan de manera expectante en la parte alta del Torneo Apertura “Luis ‘Cuya’ Gauna”.
696170698_18316212778278617_1523163032374178162_n.

Central Larroque rescató un empate en Gualeguaychú

-
REGION12/05/2026
En un partido que tuvo todos los condimentos, Central Larroque y Unión del Suburbio igualaron 2 a 2 en un encuentro que mostró al conjunto local punzante que obligó al Rojo a remar desde atrás  para no volverse con las manos vacías a Larroque. Ilustran esta nota fotos de Magalí Escalante.
691602471_1422264589941070_5597410270604651481_n

Irazusta apuesta al deporte: planificación provincial y talleres locales

-
REGION12/05/2026
El gobierno comunal formó parte de un encuentro en Basavilbaso, donde se trazaron los lineamientos para la organización de los Juegos Deportivos Entrerrianos. La jornada sirvió para que referentes de distintas localidades coordinen la logística, definan las sedes y ajusten los detalles de las competencias que vendrán.

690x690

kioscolaplaza