Presupuesto Participativo 2026: Se puso en marcha el ciclo de proyectos comunitarios

Este jueves 7 de mayo se realizó el primer encuentro del Presupuesto Participativo 2026 en el salón del Honorable Concejo Deliberante, dando inicio al ciclo de elaboración de proyectos comunitarios.
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La actividad reunió a autoridades municipales, integrantes del Consejo del Presupuesto Participativo y vecinos de la ciudad, en una jornada orientada al intercambio de ideas y al fortalecimiento de la participación ciudadana.
Estuvieron presentes la presidente del HCD, Estela Petelin, junto a miembros del Consejo del Presupuesto Participativo, quienes acompañaron el inicio de esta nueva edición, destacando la importancia de seguir promoviendo espacios de construcción colectiva.

La instancia de capacitación estuvo a cargo de Laura Inés Lonardi, responsable del área de proyectos del municipio, quien brindó herramientas técnicas y orientación para el desarrollo de propuestas. El encuentro estuvo destinado a comisiones, representantes de instituciones y vecinos interesados en presentar iniciativas para la comunidad

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