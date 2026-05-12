Irazusta apuesta al deporte: planificación provincial y talleres locales



Estela Astorga, responsable del área de Personas Mayores de la comuna, fue quien representó al pueblo en este foro provincial. El foco estuvo puesto en la integración de categorías juveniles, deporte adaptado y adultos mayores, buscando que el calendario deportivo sea verdaderamente inclusivo y que Irazusta tenga un rol activo en la distribución de las etapas competitivas.

A la par de estas gestiones a nivel provincial, el municipio anunció el lanzamiento del Taller Comunal de Deportes, una propuesta que arranca el próximo sábado 23 de mayo. La iniciativa está dividida en dos turnos: los chicos de 6 a 12 años tendrán su espacio de 10:00 a 12:00, mientras que los adolescentes de 13 a 18 años podrán asistir por la tarde, de 14:00 a 16:00.

Las actividades se repartirán entre la cancha de fútbol local y las instalaciones del Club San Martín. Quienes quieran sumarse ya pueden pasar por la sede comunal para anotarse, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00. Con estas acciones, la gestión busca consolidar espacios de contención y actividad física para todas las edades dentro del pueblo.