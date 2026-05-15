Doble propuesta de "La Camalote Teatro" en Larroque: formación y escena en la Sala Paoli

La compañía paranaense desembarca este sábado con un taller intensivo de oratoria por la mañana y la presentación de la obra "Pelotas (o la vida nueva)" durante la noche.
LOCALES15/05/2026--

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Larroque recibe este fin de semana una interesante oferta cultural que llega desde la capital provincial. La compañía entrerriana "La Camalote Teatro" presentará dos actividades centrales este sábado 16 de mayo, centrando toda su actividad en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli.

La jornada comienza temprano con una instancia de capacitación profesional. De 10 a 14 horas, se dictará el "Taller de Oratoria: el uso de la voz como herramienta de trabajo". La propuesta, a cargo del docente especializado Jorge Balladares, está dirigida a todas aquellas personas que utilizan el habla como eje de su profesión, tales como docentes, abogados, comunicadores y actores. El objetivo es brindar nociones de entrenamiento y cuidado para potenciar la oralidad y evitar el desgaste vocal. Los interesados pueden inscribirse llamando al 3446 251049.

Por la noche, el clima cambiará para dar paso a la ficción y la reflexión. A partir de las 21 horas, subirá a escena la obra "Pelotas (o la vida nueva)", escrita por Luis Cabrera. La pieza propone un viaje al corazón del campo pampeano a través de sus protagonistas: el Tata y Don Cosme.

En una dinámica que evoca los arquetipos de patrón y peón, los personajes transitan situaciones de amor y desamor que derivan en profundas reflexiones sobre la existencia, obligándolos a tomar decisiones extremas. El elenco cuenta con las actuaciones de Agustín Díaz Beltzer y Jorge Balladares, bajo la dirección de Tamara Princic.

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