Domingo clave para el fútbol local: Central y Sportivo van por el golpe frente a los líderes



El torneo apertura del fútbol departamental tendrá gran relevancia para los equipos locales en la disputa de la séptima fecha. El destino les depara una jornada bisagra para este domingo 17 de mayo, con dos verdaderos partidazos donde se juegan la posibilidad directa frente a los líderes de los dos certámenes que disputa la Liga de Gualeguaychú.

En la Divisional A, en el torneo "Eduardo Barbosa", Central Larroque afrontará un compromiso fundamental en su propio estadio. Los dirigidos por Londra reciben nada menos que al líder invicto y con puntaje ideal, Juventud Unida. El Decano llega a Larroque con seis victorias en igual cantidad de presentaciones y 18 unidades en su haber.



Para Central, que marcha como escolta con 11 puntos junto a Juventud Urdinarrain y que viene de empatar ante Unión del Subirbio, es la oportunidad para frenar la marcha del puntero, sacarle el invicto y acortar la ta olgada distancia en la tabla de posiciones. El encuentro de Primera División está programado para las 15:15, luego del partido de la Sub 23 que comenzará a las 13:00.





Por su parte, en la Divisional B, dentro del torneo "Luis 'Cuya' Gauna", Sportivo Larroque vivirá una situación aún más clave en cuanto a la relevancia del cruce. El conjunto de nuestra localidad deberá trasladarse hasta la cancha de Sporting para disputar un duelo por el liderazgo absoluto. El elenco de Gualeguaychú llega como puntero con 16 unidades, mientras que Sportivo lo sigue de muy cerca con 13 puntos. Una victoria como visitante le permitiría al equipo larroquense alcanzar la línea de su rival en lo más alto de la tabla. Al igual que en la categoría principal, la acción para la Primera comenzará a las 15:15 en el reducto de Sporting.

Un condimento muy particular que dejó la fecha anterior fue el quiebre de una curiosa paridad estadística que mantuvieron los clubes locales. Hasta hace apenas una semana, Central y Sportivo venían "copiándose" de manera exacta los resultados fecha tras fecha en sus torneos correspondientes: cuando uno sumaba de a tres, el otro también lo hacía; si uno igualaba o caía, el otro calcaba el marcador.



Esa llamativa coincidencia llegó a su fin el fin de semana pasado, cuando Central Larroque no pasó del empate en su presentación, mientras que Sportivo logró cosechar una victoria que lo catapultó al segundo lugar en soledad, rompiendo el molde y llegando en racha ganadora para desafiar al líder de la B.