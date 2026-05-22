Expo Tuning: Un fin de semana para colaborar con los bomberos



Será un fin de semana de fierros bien cuidados en el Parque de la Estación, gracias a la iniciativa de los Bomberos Voluntarios, quienes coordinan toda la logística para garantizar dos jornadas de gran atractivo para el público de la ciudad y la región.



El evento es una gran ocasión para devolver un poco de lo mucho que este grupo de gente le da a los larroquenses, actuando en situaciones de emergencia que ojalá nunca ocurrieran. Pero esta vez nos proponen algo divertido, que merece apoyo.



Además de los autos en exposición, el evento va a contar con cantinas y puestos de comida, un paseo destinado a los artesanos y emprendedores locales, y musicalización con DJ en vivo durante el día. El atractivo central de la propuesta será la presentación de "Sistema Solar".

Se sugiriere a los asistentes que se acerquen con sus propias reposeras para pasar la tarde cómodos, disfrutar del aire libre y, de paso, colaborar y acompañar el laburo diario del cuerpo de bomberos.