Expo Tuning: Un fin de semana para colaborar con los bomberos

Con entrada libre y gratuita, este sábado 23 y domingo 24 de mayo el Parque de la Estación tendrá la Expo Tuning 2026, una muestra de autos organizado por la Asociación Bomberos Voluntarios de Larroque que convocará a vecinos y fanáticos de los fierros de toda la región.
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Será un fin de semana de fierros bien cuidados en el Parque de la Estación, gracias a la iniciativa de los Bomberos Voluntarios, quienes coordinan toda la logística para garantizar dos jornadas de gran atractivo para el público de la ciudad y la región. 

El evento es una gran ocasión para devolver un poco de lo mucho que este grupo de gente le da a los larroquenses, actuando en situaciones de emergencia que ojalá nunca ocurrieran. Pero esta vez nos proponen algo divertido, que merece apoyo. 

Además de los autos en exposición, el evento va a contar con cantinas y puestos de comida, un paseo destinado a los artesanos y emprendedores locales, y musicalización con DJ en vivo durante el día. El atractivo central de la propuesta será la presentación de "Sistema Solar".

Se sugiriere a los asistentes que se acerquen con sus propias reposeras para pasar la tarde cómodos, disfrutar del aire libre y, de paso, colaborar y acompañar el laburo diario del cuerpo de bomberos.

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