Avanza el plan habitacional en Larroque: licitan la construcción de 18 viviendas



Buena noticia para la ciudad: el gobierno provincial lanzó el llamado a licitación para construir 18 nuevas viviendas, una obra que cuenta con un presupuesto oficial de 1.550.510.372,15 pesos y un plazo de ejecución fijado en 15 meses. El acto oficial de apertura de sobres con las propuestas económicas de las empresas constructoras tendrá lugar el próximo 25 de junio.

Las unidades se levantarán sobre la calle María Remedios del Valle, en los tramos comprendidos entre Leandro N. Alem y Nani Olivera, y entre Nani Olivera y Lisandro de la Torre. Para este emprendimiento se eligió el modelo de prototipo dúplex, una alternativa que busca aprovechar mejor el terreno y asegurar un rendimiento energético eficiente.

Este tipo de viviendas de dos plantas se caracteriza por una distribución funcional en una superficie que promedia los 55 y 57 metros cuadrados cubiertos. La planta baja albergará el estar-comedor, una cocina integrada y el baño principal. En la planta alta se ubicarán los dos dormitorios, ambos con los espacios delimitados para los placares.







En cuanto a los materiales y las terminaciones, el diseño contempla pisos cerámicos, cielorrasos de PVC y aberturas de aluminio o PVC equipadas con doble vidriado hermético, una tecnología esencial para mejorar el aislamiento térmico y reducir el consumo de energía en los hogares. Además, la estructura edilicia se entregará con refuerzos específicos que facilitarán a los adjudicatarios la ampliación de un tercer dormitorio a futuro, permitiendo que la casa acompañe el crecimiento del grupo familiar.

La iniciativa apunta a brindar una solución concreta a la demanda de techo propio en Larroque, mediante construcciones que siguen los estándares actuales de confort y planificación urbana.