Brian Aubert dejó su huella en los muros de Maciá

Brian acompañado entre otros por el Secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello.



El muralismo entrerriano sumó una nueva obra con firma larroquense. Brian Aubert estuvo en Maciá representando a la ciudad en el 4.º Encuentro Provincial de Muralismo, un evento que organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y que junta a creadores de toda la provincia. A la vuelta, desde el Área de Cultura del municipio destacaron la labor del pintor local por llevar la identidad de Larroque a este encuentro regional.











El diseño de Aubert pasó un filtro importante: compitió con más de 50 bocetos de distintas localidades y quedó seleccionado por su forma de retratar la historia entrerriana.









La pintura, que ya quedó fija en las paredes de Maciá, une el pasado ferroviario con el presente productivo de la zona. En el mural se ve a un trabajador del riel sosteniendo un panal de miel, un homenaje directo a los pueblos que nacieron alrededor de la estación y a la principal actividad de la localidad anfitriona.



Acá en Larroque el trabajo de Brian es conocido; sus pinturas están a la vista de todos en varios rincones y espacios públicos de la ciudad. Esta vez, su estética salió a la ruta para ganarse un lugar en la agenda cultural de la provincia.



