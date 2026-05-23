Brian Aubert dejó su huella en los muros de Maciá

El Área de Cultura de la Municipalidad reconoció el trabajo del artista plástico larroquense, seleccionado entre más de cincuenta artistas de la provincia para pintar un mural que cruza la historia del tren y la producción de miel.
GENERALES23/05/2026--
706003895_122273833796167571_7970921799578040212_n
Brian acompañado entre otros por el Secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello.


El muralismo entrerriano sumó una nueva obra con firma larroquense. Brian Aubert estuvo en Maciá representando a la ciudad en el 4.º Encuentro Provincial de Muralismo, un evento que organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y que junta a creadores de toda la provincia. A la vuelta, desde el Área de Cultura del municipio destacaron la labor del pintor local por llevar la identidad de Larroque a este encuentro regional.




El diseño de Aubert pasó un filtro importante: compitió con más de 50 bocetos de distintas localidades y quedó seleccionado por su forma de retratar la historia entrerriana.

705178526_122273833790167571_1339543798445289802_n



La pintura, que ya quedó fija en las paredes de Maciá, une el pasado ferroviario con el presente productivo de la zona. En el mural se ve a un trabajador del riel sosteniendo un panal de miel, un homenaje directo a los pueblos que nacieron alrededor de la estación y a la principal actividad de la localidad anfitriona.

Acá en Larroque el trabajo de Brian es conocido; sus pinturas están a la vista de todos en varios rincones y espacios públicos de la ciudad. Esta vez, su estética salió a la ruta para ganarse un lugar en la agenda cultural de la provincia.

705692940_122273833802167571_7581395491811052752_n

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
Sede-SRG-1

La Rural de Gualeguaychú destacó la condena por robo en Perdices

-
GENERALES17/04/2026
La justicia local homologó recientemente una condena de tres años de prisión condicional para los responsables de un robo calificado en el establecimiento rural "El Nazareno", ubicado en la zona de Perdices. La resolución llega a menos de un año de ocurrido el hecho, resultado de una investigación conjunta entre la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y la fiscalía.

berardo21

Lo más visto
Sin_título-11R1C1 (9)

La Lic. Andrea Moresco participó de una evaluación clave sobre la vacuna contra el VSR

-
21/05/2026
La referente en vacunas y epidemiología del Hospital San Isidro Labrador de Larroque, Lic. Andrea Moresco, fue seleccionada por el Nodo Epidemiológico de Gualeguaychú para integrar una jornada técnica enfocada en la "Evaluación posterior a la introducción de la vacuna materna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y del anticuerpo monoclonal de acción prolongada en bebés en Argentina".
704688571_122273651948167571_1840198912110330260_n

Expo Tuning: Un fin de semana para colaborar con los bomberos

-
LOCALES22/05/2026
Con entrada libre y gratuita, este sábado 23 y domingo 24 de mayo el Parque de la Estación tendrá la Expo Tuning 2026, una muestra de autos organizado por la Asociación Bomberos Voluntarios de Larroque que convocará a vecinos y fanáticos de los fierros de toda la región.

690x690

kioscolaplaza