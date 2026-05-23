Sportivo por la punta, Central por la recuperación



El campeonato de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú entra en etapas de definiciones y los conjuntos de nuestra localidad tendrán compromisos interesantes para sus respectivas aspiraciones en las tablas de posiciones. La programación del fin de semana largo contempla acción tanto para el torneo de ascenso como para la máxima categoría.

Por el Torneo Apertura "Luis Cuya Gauna" de la Primera División B, Sportivo Larroque tendrá una parada brava el domingo 24 de mayo en la ciudad de Gualeguaychú. El de la V Azul es uno de los grandes animadores del certamen, ubicándose como escolta con 16 puntos, la misma línea que el líder Sporting.



Los dirigidos técnicamente por Fabián Esquivel visitarán al siempre complicado Defensores del Sur, que marcha tercero con 13 unidades y busca prenderse en la conversación directa por el ascenso. La actividad en el Estadio Víctor Santangelo se pondrá en marcha a las 13:00 horas con los chicos de la Sub-23, mientras que el plato fuerte de la Primera se disputará desde las 15:15 horas.

Por su parte, en el Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" de la Primera División A, Central Larroque jugará en condición de local aprovechando el feriado del lunes 25 de mayo.









El Rojo, que marcha en la quinta posición con 11 unidades, necesita sumar de a tres en el Estadio Raúl Impini para recortar distancias con los puestos de vanguardia. En frente estará Deportivo Urdinarrain, un rival directo que se ubica apenas un escalón por debajo con 9 puntos. La jornada comenzará a las 13:00 horas con el partido de la categoría Sub-23, dando paso al encuentro de Primera División a partir de las 15:15 horas.