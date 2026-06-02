Campos Bajos debuta con su primer remate en la Sociedad Rural de Gualeguay

La firma consignataria de hacienda Campos Bajos S.R.L., oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, llevará a cabo su primer remate ganadero. La cita está programada para este miércoles 3 de junio a las 14:00 horas, y tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural de Gualeguay.
PRODUCCION02/06/2026--

WhatsApp Image 2026-05-22 at 11.13.49 AM


Juan José "Pili" Casella, representante de la firma, confirmó que la expectativa es grande y proyectan una oferta importante para la jornada. Esperan contar con alrededor de 1.000 cabezas de ganado, con la firme posibilidad de superar ese número en las pasarelas.

El encuentro marcará además un regreso muy esperado para el sector: la vuelta al martillo de Héctor David Ahibe tras varios años de ausencia. Ahibe, un conocido y experimentado rematador de la zona y de la localidad de Gualeguay, será el encargado de conducir las ventas, lo que genera mucho entusiasmo y conformidad dentro de la organización.

Respecto a la oferta que saldrá a la venta en las categorías gordo, invernada y cría, Casella detalló que el catálogo será sumamente variado y cubrirá prácticamente todas las necesidades. Los compradores encontrarán novillos, novillitos, terneros, terneras, vaquillonas, vacas preñadas y varios lotes de vacas con cría. Asimismo, la operatoria a la balanza incluirá varios toros y vacas con destino a frigorífico y conserva.

Destacó también que se trata de un remate muy completo y diversificado, ideal para los productores que buscan reponer o comercializar en este momento del año. Para consultas y operaciones, la firma puso a disposición las vías de contacto que aparecen en su gráfica institucional, incluyendo los teléfonos de Juan José Casella y Joaquín Vallenari.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-05-29 at 12.21.31 PM

Banco Entre Ríos estará en Agroactiva 2026 con una propuesta financiera muy competitiva para impulsar al campo y la producción

-
PRODUCCION29/05/2026
El Banco Entre Ríos participará de una nueva edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, donde presentará una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios diseñada especialmente para acompañar el crecimiento del agro y la producción entrerriana.

berardo21

Lo más visto
WhatsApp Image 2026-05-29 at 12.21.31 PM

Banco Entre Ríos estará en Agroactiva 2026 con una propuesta financiera muy competitiva para impulsar al campo y la producción

-
PRODUCCION29/05/2026
El Banco Entre Ríos participará de una nueva edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, donde presentará una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios diseñada especialmente para acompañar el crecimiento del agro y la producción entrerriana.
Sin_título-1R1C1 (40)

Anuncian lluvias y un marcado descenso de temperatura en Entre Ríos

-
LOCALES03/06/2026
Después de un mayo prácticamente seco y diez días seguidos marcados por el cielo gris, la humedad extrema y los bancos de niebla que complicaron la visibilidad en las rutas de la región, el tiempo empieza a cambiar en la provincia. El ingreso de un frente frío traerá  precipitaciones y luego descenso térmico.

690x690

kioscolaplaza