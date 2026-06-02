Campos Bajos debuta con su primer remate en la Sociedad Rural de Gualeguay



Juan José "Pili" Casella, representante de la firma, confirmó que la expectativa es grande y proyectan una oferta importante para la jornada. Esperan contar con alrededor de 1.000 cabezas de ganado, con la firme posibilidad de superar ese número en las pasarelas.

El encuentro marcará además un regreso muy esperado para el sector: la vuelta al martillo de Héctor David Ahibe tras varios años de ausencia. Ahibe, un conocido y experimentado rematador de la zona y de la localidad de Gualeguay, será el encargado de conducir las ventas, lo que genera mucho entusiasmo y conformidad dentro de la organización.

Respecto a la oferta que saldrá a la venta en las categorías gordo, invernada y cría, Casella detalló que el catálogo será sumamente variado y cubrirá prácticamente todas las necesidades. Los compradores encontrarán novillos, novillitos, terneros, terneras, vaquillonas, vacas preñadas y varios lotes de vacas con cría. Asimismo, la operatoria a la balanza incluirá varios toros y vacas con destino a frigorífico y conserva.

Destacó también que se trata de un remate muy completo y diversificado, ideal para los productores que buscan reponer o comercializar en este momento del año. Para consultas y operaciones, la firma puso a disposición las vías de contacto que aparecen en su gráfica institucional, incluyendo los teléfonos de Juan José Casella y Joaquín Vallenari.