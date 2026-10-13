Claribel Medina y Pablo Alarcón presentan «Es complicado» en Larroque





Este jueves 15 de octubre, a las 21:00, el escenario del Teatro Padre Alberto Paoli será sede del esperado reencuentro actoral entre Claribel Medina y Pablo Alarcón. La dupla encabezará la función de «Es complicado», una obra que logró un destacado recorrido de público y crítica en la temporada teatral de Villa Carlos Paz.







La trama aborda el encuentro de un matrimonio en pleno proceso de divorcio que coincide en una casa de fin de semana. A lo largo del relato, afloran los celos, la nostalgia y los temas pendientes, obligando a los protagonistas a encarar una conversación necesaria sobre su historia en común.

La pieza cuenta con libro y dirección de Ernesto Medela, sumado a la producción general de Damián Sequeira. En su paso por la villa serrana, la producción cosechó tres Premios Carlos, destacándose en los rubros de Mejor Comedia Dramática y Mejor Actriz para Medina.