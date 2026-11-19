



La iniciativa toma como referencia la ordenanza aprobada este año en Gualeguaychú y otras localidades entrerrianas como Paraná, Villa Domínguez y Viale. Según el texto elevado el pasado 17 de noviembre por la Comisión Directiva que preside Roberto Sellanes, el mecanismo funcionaría como un concepto diferenciado dentro de la boleta de la Tasa General Inmobiliaria, aplicándose una sola vez por contribuyente aunque posea múltiples propiedades a su nombre.

Integrantes de la comisión explicaron que la herramienta busca darle previsibilidad económica a la institución sin depender exclusivamente de rifas, ventas de comida o cuotas societarias tradicionales. Aclaron que el aporte es voluntario ya que cuando uno vaya a pagar la tasa municipal se va a poder optar si querés o no querés pagar", señaló un dirigente sobre el funcionamiento previsto. Se garantiza que el vecino pueda abonar la tasa municipal sin incluir el aporte o solicitar su desafectación gratuita en cualquier momento, sin que ello genere deuda tributaria ni afecte la prestación del servicio ante emergencias.

Asimismo remarcaron que la eventual implementación permitiría dejar de competir con otras instituciones locales en la organización de beneficios para recaudar fondos: "Se darían de baja las cuotas voluntarias, y se dejará de emitir rifas y hacer venta de pollos o empanadas, de modo que trabajen las otras instituciones de la ciudad".

El proyecto establece que el monto inicial y su actualización deberán ser fijados de común acuerdo en una mesa de trabajo integrada por representantes de cada bloque legislativo, del Departamento Ejecutivo y de la comisión directiva de Bomberos.

Finalmente, la propuesta contempla que la Municipalidad transfiera mensualmente el total recaudado sin descontar comisiones y que la asociación rinda cuentas de manera semestral ante las autoridades y la comunidad. La institución solicitó a los bloques del Concejo Deliberante una respuesta dentro de los próximos quince días hábiles para iniciar las reuniones técnicas de evaluación.