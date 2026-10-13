El sábado habrá una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos



La Municipalidad de Larroque, a través de la Dirección de Producción y Ambiente, realizará una jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado responsable de las mascotas.

Los puestos de atención estarán distribuidos en la Dirección de Prevención en Consumos Problemáticos (T. Pauletti y A. Brown), la Terminal de Ómnibus (Blvd. Gral. Urquiza y Pedro Dalmaso), la Oficina de Tránsito (Aconcagua y Olloquiegui), la plazoleta del Hospital «San Isidro Labrador» (Antártida Argentina 250) y el sector del Trencito en el Parque La Estación (sobre calle Gral. Ramírez).

Según se informó, solo se aplicarán dosis a animales mayores de tres meses que no presenten signos de enfermedad. Asimismo, indicaron que las hembras gestantes pueden recibir la vacuna y recordaron que, si la mascota fue vacunada recientemente, deben transcurrir al menos 15 días entre cada aplicación. Quienes dispongan de la libreta sanitaria deberán presentarla para completar el nuevo registro.

Para garantizar la seguridad durante la jornada, los perros deberán ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deberán trasladarse en jaula, mochila o bolso transportador. Para consultas e informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3446-251053.