Seguramente han sido muchos más los larroquenses que se han reunido o visto en persona al Cardenal Jorge Bergoglio, Francisco desde marzo de 2013, pero en este momento y de acuerdo a los registros de este medio, destacamos a tres de ellos, que han tenido la gran experiencia de compartir momentos el líder de la Iglesia Cristiana, fallecido a las 7:35 de la mañana en El Vaticano, 2:35 de la madrudada en Argentina.



El Padre Renzo, quien hasta 2023 se desempeñó como Provincial de Japón, tuvo en el Papa a un guía espiritual, clave en su vida, porque fue quien lo orientó a llevar su tarea pastoral al país asiático, que se ha convertido en su destino desde hace más de 30 años. De los varios encuentros que compartieron, sin duda el del año 2019 fue el más duradero, ya que en noviembre de ese año, el Papa visitó Japón y además de ser anfitrión, De Luca ofició de traductor.







"Conocí al Papa Francisco cuando ingresé a la Compañía en Argentina. Durante mis casi tres años allí, el “Padre Jorge” fue mi Rector, y vivíamos en la misma casa. Desde el principio, todos quedamos asombrados por su creatividad y su polifacética manera de dirigir. Podía dar una conferencia, cocinar para todos nosotros o, de repente, organizar un equipo de rescate cuando se producía una emergencia en el barrio. Recuerdo su buen sentido del humor y su hábil uso de la ironía para transmitir las lecciones y máximas que quería que aprendiéramos.

Aunque entonces no era el Provincial, fue quien más me animó a ser misionero en Japón. Recuerdo que nos decía que a su generación no se les había dado la oportunidad de ser misioneros y que, por tanto, ya que nosotros teníamos esta oportunidad, debíamos verla como un regalo del Señor. Me alegro de haber seguido ese consejo.

A pesar de su apretada agenda, siempre se mantuvo en contacto con nosotros y nos animó en nuestra misión. Nos sorprendió mucho cuando se convirtió en obispo y, posteriormente, en el Papa Francisco. Cuando visitó Japón, tuve el privilegio de compartir algún tiempo con él, y siento que sigue teniendo el mismo espíritu de enseñanza que tenía hace 40 años. Su forma de hablar sigue siendo informal y amistosa, por lo que resulta tan fácil conversar con él como con un amigo o un familiar. Rezo para que el Señor siga bendiciéndole y guiándole.









Mauricio Landra, antes de ser designado Obispo, también se reunió con el Papa, pero destacamos su segundo encuentro con Francisco en Roma, en septiembre de 2024, en ocasión de participar de un curso de formación junto a otros 300 sacerdotes. "Landra tuvo la oportunidad de reunirse con el Santo Padre junto a otros obispos argentinos, compartiendo un momento especial con él" publicaba Periódico Acción en ese momento.

Finalmente, destacamos la presencia de Fernandina Dezorzi, en noviembre de 2021, en la capital italiana, en el contexto del encuentro internacional de jóvenes de Scholas Occurrentes. La joven larroquense fue muy protagonista aquella tarde, y pudo interactuar con Francisco en varias ocasiones.