El CGE habilitaría cambios en los horarios escolares por las bajas temperaturas

Entre las disposiciones que se pondrían en marcha, se contempla la posibilidad de reducir la duración de las jornadas escolares presenciales durante las horas más frías del día, así como también habilitar instancias de enseñanza virtual cuando las condiciones lo requieran.

Desde el organismo provincial señalaron que la intención es priorizar el cuidado de la salud tanto de los alumnos como del personal docente y no docente, sin dejar de atender el valor que tiene la escuela como espacio de contención para muchos chicos.

Decisiones caso por caso

Fuentes del CGE indicaron que las decisiones no serán uniformes para todo el territorio entrerriano, sino que se atenderán las situaciones particulares que eleven las escuelas, con el acompañamiento de las direcciones departamentales.

“La experiencia durante la ola de calor nos enseñó a leer las distintas realidades de cada comunidad educativa. En este caso, será igual: cada institución podrá plantear lo que considere más adecuado y se analizará en función de sus necesidades”, señalaron.

También advirtieron que modificar los horarios no siempre resulta una solución directa. “Retrasar el ingreso puede coincidir con el momento de mayor sensación térmica baja, y eso también puede generar perjuicios, como que algunos chicos no accedan al desayuno temprano si no se abren los comedores escolares”, explicaron.

A pocos días del inicio del receso invernal, que se extenderá por dos semanas, se espera que las definiciones se tomen rápidamente para dar previsibilidad a las familias y garantizar condiciones seguras en las escuelas entrerrianas.