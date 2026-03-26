¿Lluvia y calor? Mezcla rara para el fin de semana



Algunas áreas de tormentas podrían formarse el fin de semana sobre la provincia, pero sería especialmente el calor la novedad para este fin de marzo, que tendría intensidad casi veraniega acompañado de altos niveles de humedad, lo que impactará especialmente en la sensación térmica.



Meteored ha estimado valores que podrían promediar en la escala más alta los 30 grados, y hasta superarlos con valores que llegarían a los 32 grados el domingo.



No se descartan algunas tormentas aisladas para el período que va del viernes al lunes, aunque estas serían muy erráticas y con aportes irregulares de lluvias, esperándose que sea el sábado el día de mayor posibilidad de chaparrones.



Pese a esto, las marcas térmicas seguirían siendo altas por efectos del viento norte o noreste, que dominaría el fin de mes y el inicio de abril, siempre acompañado de alto porcentual de humedad.