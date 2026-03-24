Larroque inauguró la Plazoleta de la Memoria a 50 años del golpe cívico-militar





En el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Municipalidad de Larroque inauguró la Plazoleta de la Memoria, un nuevo espacio público destinado al encuentro, la reflexión y la preservación de los valores democráticos.

El lugar, creado mediante la Ordenanza Municipal N° 01/2026, se emplaza en el espacio verde delimitado por las calles Centenario del Pronunciamiento, Luis Franchini y General Ramírez, y fue concebido para que las generaciones presentes y futuras mantengan viva la memoria de lo ocurrido durante la última dictadura.

Del acto inaugural participaron el intendente Francisco Benedetti, la viceintendenta Estela Petelín, y concejales de los dos bloques del Concejo Deliberante, en una jornada que reunió a representantes de todo el arco político local en torno a una causa común.

También estuvieron presentes el párroco Carlos Stadler y Pilar Larrosa, quienes dirigieron palabras a los presentes, sumando sus voces a una ceremonia cargada de significado para la comunidad larroquense.





La ceremonia contó además con una intervención musical a cargo de Sol de Zan y José Carlos Albornoz, que acompañó con su arte el espíritu reflexivo y emotivo de la conmemoración.

Durante el acto se reafirmó el compromiso con la democracia como "el camino imprescindible para la vida en común", y se recordó que la construcción de una sociedad justa exige no olvidar: "Sin memoria no hay democracia, y sin democracia no hay futuro."

La jornada cerró con la consigna que desde hace décadas sostiene el movimiento de derechos humanos en la Argentina: Memoria, Verdad y Justicia.