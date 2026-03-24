Larroque inauguró la Plazoleta de la Memoria a 50 años del golpe cívico-militar

En el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Municipalidad de Larroque inauguró la Plazoleta de la Memoria, un nuevo espacio público destinado al encuentro, la reflexión y la preservación de los valores democráticos.
El lugar, creado mediante la Ordenanza Municipal N° 01/2026, se emplaza en el espacio verde delimitado por las calles Centenario del Pronunciamiento, Luis Franchini y General Ramírez, y fue concebido para que las generaciones presentes y futuras mantengan viva la memoria de lo ocurrido durante la última dictadura.
Del acto inaugural participaron el intendente Francisco Benedetti, la viceintendenta Estela Petelín, y concejales de los dos bloques del Concejo Deliberante, en una jornada que reunió a representantes de todo el arco político local en torno a una causa común.
También estuvieron presentes el párroco Carlos Stadler y Pilar Larrosa, quienes dirigieron palabras a los presentes, sumando sus voces a una ceremonia cargada de significado para la comunidad larroquense.
La ceremonia contó además con una intervención musical a cargo de Sol de Zan y José Carlos Albornoz, que acompañó con su arte el espíritu reflexivo y emotivo de la conmemoración.
Durante el acto se reafirmó el compromiso con la democracia como "el camino imprescindible para la vida en común", y se recordó que la construcción de una sociedad justa exige no olvidar: "Sin memoria no hay democracia, y sin democracia no hay futuro."
La jornada cerró con la consigna que desde hace décadas sostiene el movimiento de derechos humanos en la Argentina: Memoria, Verdad y Justicia.
Alerta amarillo por tormentas y ráfagas: se espera una quincena con lluvias abundantes
El verano parece despedirse con un giro drástico en las condiciones atmosféricas que afectará de manera directa a Entre Ríos y toda la zona central del país. Tras un largo período de escasas precipitaciones, la dinámica del aire está cambiando hacia un esquema más propio de los meses fríos debido al avance de centros de baja presión en la altura que facilitarán la formación de tormentas recurrentes durante los próximos quince días.